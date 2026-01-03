Connect with us

Trafic rutier oprit între Bistra și Lupșa, în județul Alba. Furtuna de zăpadă a doborât un copac pe carosabil

Publicat

acum O oră

Problemele continuă în județul Alba, sâmbătă 3 ianuarie, din cauza furtunii de zăpadă. 

În jurul orei 9.40, reprezentanții IPJ Alba, au anunțat că traficul rutier este oprit pe DN 75, pe sectorul de drum cuprins între Bistra și Lupșa, după ce, în urma ninsorii abundente, un copac s-a prăbușit pe carosabil.

UPDATE 9.50: Circulația rutieră pe segmentul de drum a fost reluată, au transmis reprezentanții Poliției Județene.

De asemenea, o situație simiară s-a petrecut tot pe DN 75, dar între Baia de Arieș și Bistra, în jurul orei 8.00. Acolo drumul a fost degajat în jurul orei 9.30.

VEZI ȘI: VIDEO: Cum arată străzile din Alba Iulia după ninsoarea de vineri spre sâmbătă. Cum au acționat autoritățile pentru deszăpezire

Mai mult de atât, zeci de mii de oameni sunt fără curent electric din cauza furtunii de zăpadă.

La ora 9.00, autoritățile județene anunță că numărul utilizatorilor nelimentați de energie electrică este de aproximativ 42.000 ultilizatori. Se intervine pentru remediere.

​Aproximativ 8.000 de locuitori nu au apă potabilă din cauza lipsei de curent la pompele de alimentare, în localitățile Iclod, Șona, Biia, Sânmiclăuș, Jidvei, Feisa, Glogoveț, Valea Lungă, Lunca și Lodroman.

CITEȘTE ȘI: VIDEO Noapte albă pentru autoritățile din Alba din cauza zăpezii: 23.000 de oameni au rămas fără curent. Ce probleme au fost

Siuația în zona montană (Cod Portocaliu):

​Potrivit ISU Alba în Loc. Ignățești (Roșia Montană) – drum de acces blocat din cauza unor arbori cazuti pe carosabil, aproximativ 100 de persoane in zona afectată. Se intervine pentru deblocarea drumului.

  • Drumuri Naționale: DN 75 (Albac și Sălciua) și DN 74 (Presaca Ampoiului) sunt blocate pe ambele sensuri de copaci căzuți. Se intervine pentru degajarea arborilor.
  • ​Abrud: Stâlp de curent căzut pe DN 74
  • Alba Iulia: Pompierii militari au intervenit pe străzile Arnsberg, Brădișor și Livezii pentru degajarea arborilor căzuți
  •  ​Aiud: arbore cazut în Pădurea Sloboda (DJ 107I) a intervenit Secția de pompieri Aiud.

sursă foto: imagine reprezentativă IPJ Alba.

Trafic rutier oprit între Bistra și Lupșa, în județul Alba. Furtuna de zăpadă a doborât un copac pe carosabil
