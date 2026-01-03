VIDEO: Imagini de poveste în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia. Zăpada a transformat Cetatea într-un tărâm de basm

Este o zi rară la Alba Iulia, o zi pe care localnicii o așteptă de ani buni, în fiecare iarnă. În ultimii cel puțin zece ani în Alba Iulia nu a mai nins iarna. Însă totul s-a schimbat în noaptea de vineri spre sâmbătă, 2 spre 3 ianuarie 2026.

Ninsoarea abundentă s-a așternut pe toate străzile din oraș și automat în toată Cetatea Alba Carolina. Cea mai frumoasă cetate din România a fost transformată într-un tărâm al basmului, desprins parcă din Crăiasa Zăpezii, basmul scris de Hans Christian Andersen.

Porțile Cetății erau acoperite de zăpadă, drumurile romane și ele pline de omăt, iar peste cele două catedrale se putea observa un strat gros de nea.

În timp ce Cetatea este un tărâm de basm, autoritățile locale și județene lucrează pentru deszăpezirea drumurilor din oraș.

Străzile din Alba Iulia sunt pline de zăpadă sâmbătă dimineața, 3 ianuarie, în mai toate zonele din oraș. Ninsoarea care a pornit în noaptea de vineri spre sâmbătă a așternut un strat gros de zăpadă atât pe carosabil, dar și pe trotuare.

VEZI ȘI: VIDEO: Cum arată străzile din Alba Iulia după ninsoarea de vineri spre sâmbătă. Cum au acționat autoritățile pentru deszăpezire

Deși drumarii au intervenit cu mai multe pluguri pe tot parcursul nopții, ninsoarea continuă le-a dat mari bătăi de cap autorităților locale. S-a intervenit pe mai multe străzi din oraș, dar sâmbătă dimineața zăpada era la loc pe carosabil.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News