Economie

Consiliul Concurenței verifică tranzacția prin care fabricile Napolact din România sunt preluate de către o companie maghiară

Publicat

acum 8 minute

Consiliul Concurenţei analizează tranzacția prin care Bonafarm Zrt. intenționează să preia FrieslandCampina Romania Holding B.V. și, indirect, FrieslandCampina Romania S.A.

„FrieslandCampina România Holding B.V. este o societate de tip holding care nu desfășoară activități comerciale. FrieslandCampina Romania S.A. produce și comercializează o gamă largă de produse lactate (băuturi lactate, brânzeturi, smântână, unt). Aceasta deține două fabrici situate în Cluj-Napoca și Târgu Mureș”, anunță Consiliul Concurenței.

Grupul Bonafarm este o companie cu integrare verticală, activă în sectorul agricol și alimentar în Europa Centrală și de Est. În România, grupul distribuie produse lactate din Ungaria atât direct, cât și prin intermediul companiei Sole Mizo România S.R.L.

„În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această tranzacție trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, potrivit sursei citate.

Tranzacția

Oligarul maghiar Sándor Csányi, apropiat al premierului Viktor Orban și președinte al OTP Bank Group, intenționează să preia brandul românesc Napolact prin grupul său agroalimentar Bonafarm, potrivit Mediafax.

Tranzacția vizează filialele românești ale FrieslandCampina, inclusiv două fabrici la Cluj-Napoca și Târgu Mureș și aproximativ 400 de angajați. Decizia face parte din strategia Bonafarm de a-și consolida prezența în Europa Centrală și de Est și de a valorifica mai eficient produsele fermierilor membri FrieslandCampina.

Finalizarea achiziției este estimată până la sfârșitul anului 2025, după obținerea tuturor aprobărilor legale, inclusiv avizul Consiliului Concurenței.

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. pilu

    vineri, 26.09.2025 at 16:08

    Aș fi tare curios, ce companie românească a preluat o companie străină ? Că companiile românești dispar una câte una. Oare de ce ?

    Răspunde

