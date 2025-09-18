Consiliul Județean Alba prelungește contractele de transport pentru zonele Aiud, Blaj, Ocna Mureș și Cugir. Motivul

Consiliul Județean Alba prelungește contractele de transport public pe 13 trasee. Operatorii de transport au fost de acord să continue activitatea pe aceste trasee, până la finalizarea celei de-a șasea încercări de delegare a gestiunii serviciului.

Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate și licențele de transport pe trasee vor fi prelungite până în 31 martie 2026.

Acestea vizează trasee operate de Excelent Trans SRL, Andra & Alina Transport SRL și Livio Dario SRL. Deocamdată, nu au fost comunicate modificări ale tarifelor.

Este vorba despre contracte pe traseele atribuite direct prin măsuri de urgență, rămase neatribuite în urma desfășurării procedurilor de achiziție – licitație deschisă, derulate prin intermediul SEAP. Se va organiza a șasea procedură de achiziție.

Contractele au fost încheiate în martie 2025, cu firmele care au fost de acord să presteze serviciul în continuare. Acestea expiră în 30 septembrie.

Prelungirea contractelor pe trasee de transport

Prin urmare, vor continua să opereze următoarele firme pe traseele:

Excelent Trans SRL:

cod 11: Aiud – Ponor – Geogel

cod 13: Aiud – Hopârta – Turdaș

cod 14: Aiud – Beța

cod 18: Aiud – Mirăslău – Lopadea Veche

cod 22: Ocna Mureș – Noșlac – Găbud

cod 23: Ocna Mureș – Fărău – Șilea

cod 35: Blaj – Pănade

cod 38: Blaj – Cergău Mare – Roșia de Secaș

cod 40: Blaj – Lunca – Cenade

Andra & Alina Transport SRL

cod 20: Ocna Mureș – Unirea – Dumbrava

cod 21: Ocna Mureș – Lunca Mureșului

Livio Dario SRL

cod 55: Cugir – Șibot

cod 54: Cugir – Balomiru de Câmp – Ceru Băcăinți (Cugir – Balomiru de Câmp; Cugir – Ceru Băcăinți)

