Connect with us

Administrație

Consiliul Județean Alba prelungește contractele de transport pentru zonele Aiud, Blaj, Ocna Mureș și Cugir. Motivul

Publicat

acum 47 de secunde

Consiliul Județean Alba prelungește contractele de transport public pe 13 trasee. Operatorii de transport au fost de acord să continue activitatea pe aceste trasee, până la finalizarea celei de-a șasea încercări de delegare a gestiunii serviciului.

Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate și licențele de transport pe trasee vor fi prelungite până în 31 martie 2026.

Acestea vizează trasee operate de Excelent Trans SRL, Andra & Alina Transport SRL și Livio Dario SRL. Deocamdată, nu au fost comunicate modificări ale tarifelor.

Este vorba despre contracte pe traseele atribuite direct prin măsuri de urgență, rămase neatribuite în urma desfășurării procedurilor de achiziție – licitație deschisă, derulate prin intermediul SEAP. Se va organiza a șasea procedură de achiziție.

Contractele au fost încheiate în martie 2025, cu firmele care au fost de acord să presteze serviciul în continuare. Acestea expiră în 30 septembrie.

Prelungirea contractelor pe trasee de transport

Prin urmare, vor continua să opereze următoarele firme pe traseele:

Excelent Trans SRL:

  • cod 11: Aiud – Ponor – Geogel
  • cod 13: Aiud – Hopârta – Turdaș
  • cod 14: Aiud – Beța
  • cod 18: Aiud – Mirăslău – Lopadea Veche
  • cod 22: Ocna Mureș – Noșlac – Găbud
  • cod 23: Ocna Mureș – Fărău – Șilea
  • cod 35: Blaj – Pănade
  • cod 38: Blaj – Cergău Mare – Roșia de Secaș
  • cod 40: Blaj – Lunca – Cenade

Andra & Alina Transport SRL

  • cod 20: Ocna Mureș – Unirea – Dumbrava
  • cod 21: Ocna Mureș – Lunca Mureșului

Livio Dario SRL

  • cod 55: Cugir – Șibot
  • cod 54: Cugir – Balomiru de Câmp – Ceru Băcăinți (Cugir – Balomiru de Câmp; Cugir – Ceru Băcăinți)
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 47 de secunde

Consiliul Județean Alba prelungește contractele de transport pentru zonele Aiud, Blaj, Ocna Mureș și Cugir. Motivul
Ratele românilor vor crește
Economieacum O oră

Cât au investit românii programul Fidelis. Suma totală atrasă în titluri de stat, în septembrie
zile libere 2025
Evenimentacum 2 ore

18 septembrie: Ziua Internațională a Egalității de Salarizare. Care este obiectivul acestei zile
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 47 de secunde

Consiliul Județean Alba prelungește contractele de transport pentru zonele Aiud, Blaj, Ocna Mureș și Cugir. Motivul
Administrațieacum 12 ore

VIDEO: Restaurarea Porților Cetății Alba Carolina. Care este stadiul lucrărilor de 9 milioane lei la Alba Iulia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum O oră

Cât au investit românii programul Fidelis. Suma totală atrasă în titluri de stat, în septembrie
Economieacum 11 ore

Guvernul va aproba împrumut de 500 milioane euro de la Banca Europeană de Investiții pentru Autostrada A1 Sibiu-Pitești
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 14 ore

Comunicat: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Evenimentacum 3 zile

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 21 de ore

FOTO: Aiud Green Run by DP World. Când sportul, comunitatea și solidaritatea aleargă împreună
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 18 ore

FOTO: Președintele Cehiei a vizitat Alba Iulia și Mănăstirea Oașa. Petr Pavel a străbătut România cu un grup de motocicliști
Actualitateacum o zi

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 săptămâni

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 3 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum o zi

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Evenimentacum 3 zile

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 14 ore

Anul universitar începe la Alba Iulia cu un protest al Ligii Studenților. ANOSR anunță proteste masive în toată țara
Educațieacum 17 ore

Ce salarii sunt în învățământul românesc. Cât câștigă un profesor sau un educator
Mai mult din Educatie