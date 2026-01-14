Construcțiile fără autorizație, supra-impozitate la suprafața reală, în noua reformă a administrației. Care este excepția

Construcțiile fără autorizație, supra-impozitate: Nouă reformă a administrației prevede ca toate construcțiile fără autorizație să fie sancționate drastic, arată un proiect pus miercuri în transparență de Ministerul Dezvoltării.

Astfel, potrivit noilor măsuri, clădirile construite fără autorizație vor fi impozitate în funcție de suprafața reală și nu de cea declarată.

În plus, pentru aceste imobile se introduce o majorare de 100% a impozitului pe o perioadă de cinci ani, începând cu anul următor constatării neregulii de către autorități.

Scopul declarat al reformei este descurajarea construcțiilor ilegale și creșterea veniturilor la bugetele locale, în contextul în care numeroase imobile ridicate fără autorizație scapă parțial sau total de la impozitare.

Excepție fac cele edificate înainte de 1 august 2001. Practic, sunt vizate construcțiile realizate fără documente în ultimii 25 de ani.

Pentru lucrările realizate legal, valoarea de impozitare va fi calculată pe baza informațiilor specifice din documentele oficiale.

Construcțiile fără autorizație, supra-impozitate: Cum află statul ce proprietăți ai și care este suprafața lor reală

Proiectul de lege obligă ANAF să transmită către primării nu doar informații despre venituri, ci și datele primite de la notari.

Asta înseamnă că fiecare vânzare sau cumpărare de casă, teren sau mașină ajunge automat într-un sistem comun al statului.

Aceste date sunt adunate într-o platformă națională, unde pot fi corelate cu informațiile din cadastru, cu autorizațiile de construire și cu declarațiile fiscale.

Din acest moment, statul poate vedea într-un singur loc ce proprietăți ai, când le-ai cumpărat și dacă le-ai declarat corect.

Deși legea nu folosește cuvântul „satelit”, efectul este exact acesta: autoritățile vor putea compara ceea ce există în realitate pe teren cu ceea ce apare în acte, precizează Digi24.

Dacă într-o curte există o casă, o anexă, un etaj sau o extindere care nu apare în documente, sistemul o va scoate la iveală.

Prin legarea bazelor de date ale notarilor, primăriilor, cadastrului și fiscului, statul obține o imagine mult mai clară a proprietăților reale din România.

Practic, se creează o hartă digitală a țării, în care fiecare imobil este legat de un proprietar și de o obligație fiscală.

Construcțiile fără autorizație, supra-impozitate: Ai construit ilegal? Plătești dublu

Pentru milioane de români care au construit sau extins case „în timp”, fără autorizații sau fără să își actualizeze documentele, această schimbare este una majoră.

Până acum, aceste situații ieșeau la iveală doar dacă exista o sesizare sau un control.

De acum, statul va putea descoperi automat diferențele dintre ce există în realitate și ce apare în acte.

Odată identificată o construcție nedeclarată, aceasta poate fi introdusă în evidența fiscală, iar proprietarul va fi obligat să plătească impozit pentru suprafața reală.

Guvernul spune că o mare parte din banii care ar trebui să ajungă la bugetele locale se pierd din cauza clădirilor nedeclarate sau subevaluate.

Casele, anexele și extinderile care nu apar în acte nu sunt impozitate corect, iar primăriile rămân fără venituri.

Prin această lege, statul vrea să elimine această zonă gri și să îi oblige pe toți proprietarii să contribuie în mod egal.

