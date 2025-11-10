Connect with us

Contabilii cer măsuri de relaxare fiscală în condițiile creșterii salariului minim din 2026: ”Alfel va fi presiune pe angajatori”

Patronatul Antreprenorilor din Contabilitate, Taxe și Audit din România (PACR) a transmis că sunt necesare măsuri de relaxare fiscală dacî anul viitor va avea loc o majorare a salariului minim brut.

În absența lor, spun contabilii, ar avea loc o presiune suplimentară pe angajator, respectiv o creștere semnificativă a costului total suportat de aceștia. Ar fi afectate direct microîntreprinderile și IMM-urile.

Solicitarea apare în contextul discuțiilor privind creșterea salariului minim brut pe țară garantat în plată, la nivelul estimat de 4.350 lei, scrie Startupcafe.ro.

Patronatul Antreprenorilor din Contabilitate, Taxe și Audit din România (PACR) atrage atenția că o majorare a salariului minim brut în anul 2026, în absența unor măsuri de relaxare fiscală, ar conduce la o creștere semnificativă a costului total suportat de angajatori și ar afecta direct microîntreprinderile și IMM-urile.

Contabilii cer măsuri de relaxare fiscală:

Majorarea plafonului neimpozabil: majorarea sumei neimpozabile acordate salariaților remunerați cu salariul minim, de la nivelul actual de 300 lei la 500 lei lunar, începând cu aceeași dată la care intră în vigoare noul salariu minim;

Instituirea mecanismului de sincronizare fiscală: instituirea unui mecanism automat și permanent de ajustare a acestei facilități fiscale, sincronizat cu formula de actualizare a salariului minim prevăzută de HG nr. 35/2025, pentru a asigura predictibilitatea și proporționalitatea fiscală pe termen lung.

Și IMM România, o confederație patronală reprezentativă la nivel național, a cerut înghețarea salariului minim.

Concret, a cerut Guvernului să nu crească minimul pe economie și să mențină salariului minim brut la nivelul actual și în 2026.

Patronatele avertizează că o majorare ar putea duce la concedieri, distorsiuni pe piață prin creșterea muncii nefiscalizate și la reducerea investițiilor.

