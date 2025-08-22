Contrabandă cu țigări la Ocna Mureș și Aiud: trei persoane, trimise în judecată. Ce au descoperit procurorii

Trei persoane, din Ocna Mureș și Aiud, au fost trimise în judecată, pentru deținerea de țigări netimbrate, în vederea comercializării. De la două persoane din Ocna Mureș au fost confiscate aproape 40.000 de țigarete, iar de la cea din Aiud, peste 11.000 de țigarete.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat vineri, 22 august, că a fost dispusă trimiterea în judecată a celor trei inculpați.

Acuzațiile sunt de săvârșire a infracţiunii de deținere de produse accizabile supuse marcării, în afara antrepozitului fiscal, astfel:

C.I. două acte materiale

C.A.: două acte materiale

H.V.O.

Contrabandă cu țigări la Ocna Mureș și Aiud: Ce au descoperit procurorii

În rechizitoriul întocmit, procurorul a reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

”În 7 iunie 2024, inculpații C.I. și C.A. au deținut împreună la imobilul situat în orașul Ocna Mureș, unde aceştia domiciliază, în afara antrepozitului fiscal, cantitatea totală de 11.220 de ţigarete de diferite mărci, fără marcaj fiscal românesc, fără documente de provenienţă, ţigarete ce erau destinate comercializării.

În 4 iulie 2024, inculpații C.I. și C.A. au deținut împreună la imobilul situat în orașul Ocna Mureș, unde aceştia domiciliază, în afara antrepozitului fiscal, cantitatea totală de 27.500 de ţigarete de diferite mărci, fără marcaj fiscal românesc, fără documente de provenienţă, ţigarete ce erau destinate comercializării.

În 7 iunie 2024, inculpatul H.V.O. a deținut în trei imobile de pe raza municipiului Aiud, în afara antrepozitului fiscal, cantitatea totală de 11.863 de ţigarete de diferite mărci, fără marcaj fiscal românesc, fără documente de provenienţă, ţigarete ce erau destinate comercializării” – Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

Peste 50.000 de țigarete confiscate

Prin rechizitoriu, procurorul a solicitat instanței de judecată confiscarea de la inculpații C.I. și C.A a cantității totale de 38.720 țigarete, iar de la inculpatul H.V.O. a cantității de 11. 863 țigarete, bunuri aflate la Camera de corpuri delicte a IPJ Alba.

Pe parcursul urmăririi penale, inculpații au reparat integral prejudiciile cauzate statului român, inculpații C.I. și C.A. achitând suma totală de 26.055 lei, iar inculpatul H.V.O. suma de 7.983 lei.

”Întocmirea rechizitoriului este o etapă a procesului penal, reglementată în Codul de procedură penală, care reprezintă finalizarea anchetei penale şi trimiterea dosarului la instanţă, spre judecare, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie” – Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

