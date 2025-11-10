Connect with us

Controale ITM Alba la firme din județ. Amenzi de 11.000 de lei și zeci de avertismente. Ce nereguli au descoperit inspectorii

sediul ITM Alba

Publicat

acum 2 ore

Inspectorii ITM Alba au dat amenzi de 11.000 de lei și 26 de avertismente în urma controalelor la zeci de firme din județ. Printre deficiențe se numără dosarele incomplete ale angajaților și neacordarea repausului săptămânal.

Inspectorii de muncă din județul Alba au continuat controalele pentru combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, descoperind numeroase nereguli în perioada 3 – 7 noiembrie 2025.

În domeniul relaţiilor de muncă au fsot controlate 45 de unități, cu un număr total de 438 de salariați. Inspectorii au constatat 92 de deficiențe și au aplicat 4 sancțiuni, respectiv:

  • două amenzi în valoare totală de 11.000 de lei
  • două avertismente

Principalele deficienţe constatate în controale:

  • nu se evidențiază corect timpul lucrat;
  • nu se face dovada acordului salariaților pentru prestarea orelor suplimentare;
  • nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
  • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
  • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
  • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
  • dosarele personale sunt incomplete;
  • nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
  • nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlate 21 de firme, fiind descoperite 24 de deficiențe. Inspectorii ITM Alba au sancționat 16 angajatori cu 24 de avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

  • lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor
  • lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate
  • lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR
  • lipsa instruirii periodice a lucrătorilor
  • organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
  • lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate
  • desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor
