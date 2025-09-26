Copii internați la Secția ATI a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași, decedați după infectația cu o bacterie. Reacții

Mai mulți copii internați la secția de Reanimare a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au murit în ultima perioadă, după ce au fost infectați cu bacteria Serratia. Inițial, a fost vorba despre 5 copii decedați, însă informații noi arată că ar fi vorba despre 7.

De asemenea, conducerea spitalului nu ar fi luat măsuri încă de la început, astfel că bacteria s-a răspândit și la alți copii, transmite Mediafax, care citează 7iasi.ro.

Potrivit unei adrese emise de reprezentanții spitalului, pe 24 septembrie, la aproximativ o săptămână de la apariția cazurilor, „Aparținătorii copiilor din corpul A, nu mai părăsesc secția pentru cazare la Casa Ronald McDonald, până la închiderea focarului, sala de montare CVC nu se va mai utiliza, montarea cateterelor fiind realizată în Blocul Operator, până la închiderea focarului”.

După această dată, internările au fost limitate. Direcția de Sănătate Publică a confirmat cazurile. Copiii (nou-născuți sau cu vârsta de până la 8 ani) sufereau și de alte boli, iar decesul a survenit în urma infectării cu această bacterie, Serratia Marcescens.

Spitalul a anunțat Direcția de Sănătate Publică foarte târziu, luni pe 23 septembrie, când deja se înregistraseră primele decese. Potrivit protocolului, încă de la primul caz de infectarea cu această bacterie, secția de Reanimare trebuia închisă și igienizată.

Unul dintre micuții care au murit era nou-născut și a dezvoltat o meningită galopantă. Un alt copil fusese internat cu sindrom convulsive, iar la autopsie a fost identificată o meningită.

Un copil de 4 ani cu sindrom Edwards a dezvoltat și el complicații din cauza infectării cu această bacterie.

Un copil de 6 ani cu tetrapareză și un altul de 8 ani cu epilepsie, de asemenea, au murit din cauza infecției.

Alți trei copii, dintre care și un nou-născut, au fost depistați cu bacteria.

Secția ATI a rămas funcțională, iar internările au continuat chiar și după primele cazuri. Potrivit 7iasi, șefa secției de Reanimare este ilegal în funcție.

Părinții copiilor internați ulterior nu au fost informați că micuții lor au fost infectați cu bacteria.

Deși opt copii au fost depistați, în comunicările interne ale spitalului se vorbea de mult mai puține cazuri. Între timp, Reanimarea a fost închisă temporar.

Ministrul Sănătății a declarat că focarul trebuia declarat după primele trei cazuri. „Este inacceptabil ca într-un spital d epediatrie aceste situații să nu fie raportate”.

Reacții după ce mai mulți copii internați la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au murit infectații cu bacteria Serratia

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, vineri, un mesaj de condoleanțe după tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii au murit în urma unei infecții nosocomiale, și a cerut anchete transparente și sancționarea responsabililor.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Iaşi susţin că nu au fost depuse sesizări cu privire la decesul copiilor internaţi în Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sfânta Maria”. În urma mediatizării cazului poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi au declanşat o anchetă.

„Ca urmare a unui articol de presă apărut în mass media, în cuprinsul căruia se face referire la faptul că la o unitate medicală din municipiul Iaşi ar fi decedat mai mulţi copii, facem precizarea că, până la acest moment, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi nu au fost înregistrate sesizări în acest sens”, se arată într-un comunicat al IPJ Iaşi.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi au anunţat că s-au sesizat din oficiu, iar cercetările vor fi efectuate sub coordonarea unităţii de parchet competente.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași a transmis, la solicitarea MEDIAFAX, că în secția ATI corp A a fost depistat un focar de infecție cu Serratia marcescens, constituit din 9 cazuri.

Reprezentanții unității au precizat că pacienții afectați erau copii cu afecțiuni grave, cronice sau genetice, imunocompromiși și cu factori de risc suplimentari, precum prematuritatea sau spitalizarea prelungită.

Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public legate de cazul de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” din Iași, Ministerul Sănătății precizează că nouă pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu Serratia Marcescens.

Până în momentul de față, au fost aplicate sancțiuni de către inspectorii sanitari din cadrul DSP Iași, iar la nivelul instituției s-a dispus o serie de măsuri.

Declarațiile ministrului Alexandru Rogobete, referitoare la situația de la Spitalul pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, au vizat atât partea medicală, cât și cea administrativă.

„Va fi stabilit de experții în medicină legală și nu vreau eu să speculez sau să mă anteponunț. Însă, revenind la zona administrativă, din datele pe care le am, prima infecție a apărut în data de 13 septembrie.

Însă aceasta a fost raportată către Direcția de Sănătate Publică Iași cu întârziere de către Unitatea Sanitară, abia în data de 19 septembrie, când la nivelul spitalului erau deja patru pacienți infectați”, a declarat ministrul.

Foto: Arhivă, rol ilustrativ

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News