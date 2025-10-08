Connect with us

Eveniment

CS Unirea, o medalie de aur și două de argint la Campionatul Național de Orientare pe timp de Noapte. Ionuț Zincă, din nou campion

Publicat

acum 2 ore

Sâmbăta trecută, în localitatea Jibou și împrejurimile acesteia, s-a desfășurat cea de-a 7-a etapă a Campionatului național de Sprint Urban (penultima) și finala Campionatului național de orientare în alergare, proba de Noapte.

În proba de sprint urban, desfășurată sâmbătă dimineața în interiorul Grădinii Botanice din Jibou, Ionuț  Zincă a reușit să câștige la categoria seniori și, de asemenea, să-și asigure punctele necesare cuceririi titlului de campion național la Sprint Urban, 2025, cu o etapă înainte de finalul acesteia.

Rezultate CN de Sprint Urban et. 7:

  • 1. Zincă Ionuț – CS Unirea Alba Iulia 17:16
  • 2. Knoll Anton – Știința Electrosistem Baia Mare 17:45
  • 3. Țînțar Andrei Mihai – Știința Electrosistem Baia Mare 18:09

Clasament general CN de Sprint Urban (după desfășurarea a 7 etape din 8):

  • 1. Zincă Ionuț – CS Unirea Alba Iulia – 125 puncte
  • 2. Țînțar Andrei Mihai – Știința Electrosistem Baia Mare – 100 puncte
  • 3. Percec Vlad – CS Babarunca Săcele – 81 puncte

În seara aceleiași zile s-a desfășurat și campionatul național de noapte, probabil cea mai plină de adrenalină dintre toate probele din Orientare.

La seniori, sportivii uniriști au dominat proba, reușind să urce de trei ori pe podium. Ionuț Zincă a câștigat detașat un nou titlu de campion al României,  în fața colegului său de club, Tamas Bogya, care a cucerit medalia de argint. Tot medalia de argint a reușit să o câștige și Andreea Zincă, în proba similară feminină.

Rezultate CN de Noapte — finala:

Masculin seniori:

  • 1. Zincă Ionuț – CS Unirea Alba Iulia – 48:14
  • 2. Bogya Tamas – CS Unirea Alba Iulia – 54:26
  • 3. Barkasz Daniel – CS Universitatea Craiova 61:37

Feminin senioare:

  • 1. Anghel Andra – CS Universitatea Craiova – 47:57
  • 2. Zincă Andreea – CS Unirea Alba Iulia – 59:44
  • 3. Divin Judit – CS Ady Liceum Oradea 65:45

„La finalul acestei săptămâni se va desfășura ultima etapă din cadrul Campionatului Național de Sprint Urban, în cadrul competiției internaționale Brașov O Meeting.

Ionuț Zincă are deja asigurat titlul național și la această probă, astfel că putem face bilanțul secției de Orientare a CS Unirea Alba Iulia pe anul 2025, o zestre de 16 medalii (7 de aur, 7 de argint și 2 de bronz) la Campionatele naționale, Cupa României și Campionatul Sud-Est European. Felicitări tuturor!”, a transmis Marius Anghel, responsabil secție Orientare – CS Unirea Alba Iulia.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 30 de secunde

David Aurelian, campionul la box la cadeți din Alba Iulia, se antrenează cu lotul României pentru campionatul european
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 31 de minute

Google te plătește dacă descoperi erori în produsele sale AI. Recompense financiare de până la 30.000 de dolari
Cugiracum O oră

Biciclete furate din Sibiu, vândute unor persoane din orașul Cugir. Polițiștii sibieni au reținut doi bărbați
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Primăria Alba Iulia extinde rețeaua de apă și canalizare pentru Zona economică Est, lângă șoseaua de centură
Administrațieacum 15 ore

Licitație ”cu scântei” la Alba Iulia: Mai multe firme se luptă pentru un contract de peste 2,5 milioane de lei. Faza pe instanță
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 22 de ore

Atenționare ASF: tentative de fraudă în numele unor instituții de pe piața de capital
Economieacum 22 de ore

Ce dobândă plătești la un credit pe 30 de ani, în România. Economistul Radu Georgescu: De 4 ori mai mult decât în Bulgaria
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
zile libere 2025
Evenimentacum 2 zile

Varianta susținută de PSD în reforma administrației locale: primarii vor putea decide dacă fac concedieri sau reduc salarii
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 30 de secunde

David Aurelian, campionul la box la cadeți din Alba Iulia, se antrenează cu lotul României pentru campionatul european
Evenimentacum 2 ore

CS Unirea, o medalie de aur și două de argint la Campionatul Național de Orientare pe timp de Noapte. Ionuț Zincă, din nou campion
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 zile

Performanță: medicul Teodor Holhoș din Alba, finalist la un concurs de triatlon din Spania. 15 ore de competiție, fără abandon
Actualitateacum 2 zile

Ambasada României în SUA: Actorul american John Malkovich este aproape jumătate român
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 31 de minute

Google te plătește dacă descoperi erori în produsele sale AI. Recompense financiare de până la 30.000 de dolari
Evenimentacum 17 ore

Avertismentul Bitdefender: Reclamele înșelătoare de pe Facebook s-au mutat și pe YouTube și Google. Recomandări pentru cetățeni
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

dr. holhos
Evenimentacum 3 ore

Comunicat: Ochelari, lentile de contact sau operație cu laser? Cele mai potrivite soluții pentru o vedere bună
dsp alba directia de sanatate publica
Evenimentacum 20 de ore

DSP Alba: Situația cazurilor de gripă, infecții respiratorii și pneumonii din județ, în prima săptămână din luna octombrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Bani pentru școli de la Ministerul Educației. Ce activități vor putea fi organizate pentru elevi în următoarea perioadă
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 4 zile

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Mai mult din Educatie