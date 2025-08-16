Eveniment
Cum a căzut un bărbat ”în plasa” unei false polițiste pe Facebook. O femeie din Alba l-a lăsat fără banii din cont. Ce a făcut
O femeie din Câmpeni care s-a dat drept agent de poliție pe Facebook a fost trimisă în judecată pentru înșelaciune. Deși faptele pentru care aceasta va fi judecată sunt foarte vechi, din 2020, dosarul a trecut de cameră preliminară în data de 13 august 2025.
Victimă în dosar a fost un bărbat care a căzut în plasa femeii.
Potrivit motivării instanței, femeia, Raluca F., și-a făcut un profil fals de Facebook și susținea că este agent de poliție la IPJ Timișoara.
Bărbatul în acel moment se afla într-o altă țară. În data de 16 iulie 2020, femeia l-a contactat pe acesta pe Facebook și i-a spus că mama sa este grav bolnavă și că are nevoie de bani cu împrumut.
I-a cerut suma de 3000 de lei, bani pe care bărbatul i-a trimis într-un cont bancar. Apoi, i-a mai trimis încă 1000 de lei, după ce femeia l-a rugat și i-a spus că a doua zi îi va da înapoi suma de 7000 de lei.
După ce a văzut că bărbatul îi tot trimite bani, i-a mai cerut acestuia 3000 de lei, dar victima nu mai avea bani și i-a mai trimis 200 de lei.
O zi mai târziu, bărbatul i-a scris femeii să îi înapoieze suma de 4200 lei, aceasta i-a spus că o să-i trimită banii, lucru care nu s-a mai întâmplat, au menționat magistrații în motivarea instanței.
La cinci ani de la comiterea faptei femeia în vâstă de 34 de ani, cu antecedente penale, a fost trimisă în judecată pentru înșelătorie. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.
