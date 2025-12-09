Cum a căzut un profesor din Alba în capcana de pe WhatsApp ”Vot pentru Adeline”. Dosar a fost închis. Cum să nu ajungi victimă

Un profesor din Alba a căzut în clasica capcană a escrocilor de pe internet. Este vorba despre capcana de pe internet, care a făcut mii de victime pe tot parcursul anului ”Vot pentru Adeline”.

Mai exact utilizatorii primesc un mesaj pe WhatsApp prin care sunt rugați să o voteze pe Adeline, pentru a primi o bursă școlară în Franța. Dacă utlizatorul accesează link-ul și urmează instrucțiunile primite, hackerii preiau controlul contului. Modul în care hackerii au acționat a fost detaliat de magistrații Tribunalului Alba într-o motivare de instanță din data de 5 decembrie.

Metoda variază de la bursă de studii la burse sportive. În acest caz a fost vorba despre o bursă sportivă. Deși cei care cad victime raportează la poliție că au căzut în capcana virtuală, anchetatorii nu pot ajunge la cei din spatele mesajului, fiind aproape imposibil.

Asta s-a întâmplat și în cazul din Alba. Din lipsă de probe, dar și că nu au existat prejudicii materiale, în data de 5 decembrie 2025 anchetatorii au închis dosarul penal, dosarul fiind deschis după ce profesorul a raportat problema.

Cum funcționează votul pentru Adeline

S-a întâmplat chiar la începutul escrocheriei în România, în luna februarie.

”În jurul orei 18:30, a primit pe aplicația WhatsApp un mesaj cu un link de la unul dintre părinții foștilor săi elevi, iar în cuprinsul acestui mesaj i se solicita să o voteze pe Adeline, pentru obținerea unei burse sportive.

Momentul în care hackerii au luat controlul asupra contului

Persoana vătămată a accesat link-ul și a fost redirecționată către o pagină a platformei WhatsApp pe care a trebuit să introducă un cod format din 8 caractere, alcătuit din litere și cifre.

După introducerea codului, mesajul care conținea solicitarea de vot a fost expediată către toată lista personală de contacte asociată aplicației WhatsApp, dublată de o solicitare de împrumut a sumei de 3674 lei.

La scurt timp, a fost contactat de un fost elev pe numeare i-a comunicat că i s-a accesat ilegal contul de WhatsApp și l-a sfătuit să îl închidă și să sune la bancă pentru a-i fi blocate toate conturile. Persoana vătămată a procedat întocmai”, au detaliat magistrații.

Metoda de înșelăciune ”votul pentru Adeline”: Atacatorii cer bani contactelor din agendă

După ce victima introduce codul PIN generat, autorul finalizează astfel configurarea și conectarea contului victimei pe dispozitivul său electronic, după care restricționează accesul victimei la contul său.

Tot în cadrul aplicației de mesagerie, autorul transmite mesaje în mod aleatoriu către diverse persoane din agenda victimei, prin care le solicită acestora, cu titlu de împrumut, diverse sume de bani.

În măsura în care acestea din urmă dau curs solicitării, autorii le comunică mai departe un cod IBAN și numele titularului contului bancar unde trebuie virați banii, titularul contului fiind altul decât persoana de la care se presupune că provine solicitarea sumei de bani cu titlu de împrumut, respectiv titularul contului aplicației de socializare.

De asemenea, în cazurile în care persoanele cărora li se solicită sume de bani observă acest aspect, respectiv că numele titularului contului este diferit de numele celui care se presupune că solicită sumele de bani, autorii motivează prin faptul că le-a fost blocat contul personal și trebuie să facă o plată exact către acel cont bancar comunicat.

Prin acest mod de operare, autorii reușesc astfel inducerea în eroare, în primă fază, a titularului contului aplicației de socializare asupra căruia preiau controlul și îi restricționează accesul la contul său, prin crearea iluziei că participă la un sondaj.

Recomandări pentru utilizatori. Cum să nu ajungi victimă

Nu accesați link-uri suspecte: Evitați accesarea link-urilor primite de la persoane necunoscute sau prin mesaje nesolicitate.

Evitați accesarea link-urilor primite de la persoane necunoscute sau prin mesaje nesolicitate. Nu furnizați date personale: Nu divulgați coduri de verificare sau alte informații sensibile prin intermediul mesajelor.

Nu divulgați coduri de verificare sau alte informații sensibile prin intermediul mesajelor. Activați verificarea în doi pași: Configurați autentificarea în doi pași pe contul de WhatsApp pentru a adăuga un nivel suplimentar de securitate.

Configurați autentificarea în doi pași pe contul de WhatsApp pentru a adăuga un nivel suplimentar de securitate. Raportați incidentele: Dacă ați fost victima unei astfel de fraude, contactați imediat banca în cazul în care ați furnizat date financiare, depuneți o plângere la Poliție (fizic sau la petitii@politiaromana.ro) și notificați DNSC la telefon 1911 sau alerts@dnsc.ro.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News