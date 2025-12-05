Cum a furat un bărbat din Alba Iulia o bicicletă dintr-un magazin, dar și mai multe sticle de băutură și produse cosmetice

Un bărbat care a reușit să fure băutură dar și o bicicletă din mai multe magazine din Alba Iulia a fost trimis în judecată. Acesta se află în arest preventiv, la Penitenciarul Aiud, iar dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară în data de 4 decembrie 2025.

Faptele s-au produs între 6 august și 9 septembrie.

Mai exact bărbatul a reușit să fure produse dintr-un magazin de cosmetice, în data de 6 august 2025, în jurul orei 11:35, de a sustras o geantă sport şi un număr de 7 parfumuri de diferite mărci pe care le-a ascuns în geanta sustrasă menţionată anterior, trecând de casele de marcat ale magazinului fără a achita contravaloarea acestora, cauzând un prejudiciu în cuantum total de 963,95 lei.

Apoi, în 11 august, a mers într-un market și a furat 5 sticle de băuturi alcoolice în valoare de 356,49 lei. De asemenea tot în ziua respectivă, două ore mai târziu a sustras un număr de 6 sticle de băuturi alcoolice marca Jack Daniel’s Whisky de 0,700 ml, bunuri pe care le-a ascuns într-un rucsac de culoare negru ce îl avea asupra sa, trecând de casele de marcat ale magazinului fără a achita contravaloarea acestora, cauzând un prejudiciu în cuantum total de 546 lei;

Cum a reușit să fure o bicicletă

La sfârșitul lunii august, în jurul orei 16:30, în timp ce se afla în incinta supermarketului Kaufland a sustras două sticle băuturi alcoolice marca Glenfiddich pe care le-a ascuns într-un rucsac ce îl avea asupra sa, trecând de casele de marcat ale magazinului fără a achita contravaloarea acestora, cauzând un prejudiciu în cuantum total de 623,86 lei.

Mai mult de atât, în 9 septembrie, în jurul orei 11:40, în timp ce se afla în incinta magazinului Decathlon a sustras prin înlăturarea sistemului de siguranţă antifurt o bicicletă marca MTB Explore 50 cu inscripţia Rockrider de culoare gri închis, părăsind magazinul fără a achita contravaloarea acesteia, cauzând un prejudiciu în cuantum de 1.299,99 lei.

Pentru faptele sale, bărbatul va fi judecat pentru furt calificat. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

