Aiud

Cum a murit studentul din Aiud, aflat în SUA prin programul ”Work and Travel”. Filmul tragediei. Familia sa are nevoie de sprijin

Publicat

acum O oră

Detalii despre circumstanțele în care studentul din Aiud, Cristian Scrobotă, a murit în SUA, au fost prezentate de presa centrală. Tânărul de doar 20 de ani, era anul II la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul UBB Cluj-Napoca și se afla peste ocean prin programul ”Work and Travel”. 

Tragedia s-a petrecut cu o seară înainte să revină în țară. 

Potrivit unor surse citate de golazo.ro, Ciprian, alături colegi, au luat masa împreună și au continuat discuția pe terasa unui restaurant, pe malul râului Wisconsin.

Ciprian s-ar fi lăsat pe spate și, din neatenție, a căzut în gol. S-a lovit cu capul de pietre, a ajuns în râu și s-a înecat.

Ciprian a lucrat la localul ”The District”, în Wisconsin Dells, locația tragediei.

Ciprian-Cristian Scrobotă a fost jucător junior la CFR Cluj, ACS Juniorul Aiud, LPS Cluj.

Vestea morții sale a cutremurat comunitatea. Mii de mesaje de condoleanțe au fost mediatizate pe rețelele de socializare.

Familia sa are nevoie de ajutorul comunității, pentru a-i repatria corpul neînsuflețit. Cei care doresc să-i sprijine o pot face prin donație în contul:

  • RO40BTRLRONCRT0559622201
  • Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru
Aiud

