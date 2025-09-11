Cum a reușit un bărbat să fure de trei ori băuturi alcoolice din supermarketuri la Alba Iulia. A fost arestat preventiv

Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a furat de trei ori băuturi alcoolice, din două supermarketuri, la Alba Iulia. Acesta este recidivist, iar în primă fază a fost plasat sub control judiciar. Însă a furat și a treia oară, astfel că autoritățile juridice l-au arestat.

Bărbatul are 39 de ani și este din Alba Iulia. Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a dat detalii despre acest caz.

Potrivit sursei citate, în 11 august, Poliţia Municipiului Alba Iulia a fost sesizată cu privire la comiterea infracțiunii de furt (2 acte materiale) de către o persoană de sex masculin.

Din cercetări a rezultat faptul că în data de 11 august, ora 11:20, în timp ce se afla în incinta unui supermarket situat în municipiul Alba Iulia, bărbatul, aflat în stare de recidivă postcondamnatorie, a sustras 6 sticle de băuturi alcoolice. A ascuns bunurile într-un rucsac ce îl avea asupra sa, trecând de casele de marcat ale magazinului fără a achita contravaloarea acestora.

În urma vizionării imaginilor surprinse de sistemele de supraveghere video ale unităţii comerciale s-a stabilit că la aceeași dată, cu aproximativ 20 de minute anterior comiterii infracţiunii de furt sesizate, acelaşi bărbat a sustras un număr de 4 sticle de băuturi alcoolice din incinta aceluiaşi supermarket.

Având în vedere starea de fapt și starea de recidivă, față de persoana în cauză polițiștii au dispus măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. La data de 12 august 2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a dispus față de inculpat măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 12 august.

A treia faptă de furt

În acest context, în 30 august, același inculpat, în timp ce se afla în incinta altui supermarket situat în municipiul Alba Iulia, a sustras trei sticle băuturi alcoolice. Le-a ascuns într-un rucsac ce îl avea asupra sa, trecând de casele de marcat ale magazinului fără a achita contravaloarea acestora.

Având în vedere că fapta a fost comisă în perioada în care inculpatul se afla sub control judiciar, la data de 4 septembrie, a fost admisă solicitarea procurorului de înlocuire a măsurii preventive a controlului judiciar cu măsura preventivă a arestului preventiv pentru o durată de 30 de zile.

