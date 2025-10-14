Connect with us

Administrație

Cum poți afla cine te-a căutat în baza de date a Poliției. Verificările fără motiv pot fi infracțiune

Publicat

acum 38 de secunde

Accesarea informațiilor din baza de date a Poliției este permisă doar în condiții clar reglementate. Polițiștii și alte instituții ale statului pot verifica datele unui conducător auto numai dacă există un temei legal – cum ar fi o contravenție, o anchetă sau o sesizare.

Potrivit avocatului Adrian Cuculis, „informațiile despre un șofer pot fi accesate, bineînțeles, de orice polițist, dar atenție, doar în scopul în care are o lucrare de efectuat”.

Cine poate accesa datele unui șofer

Pe lângă Poliția Rutieră, la aceste informații pot avea acces și alte autorități, precum instanțele de judecată, Jandarmeria sau organele de cercetare penală.Totuși, accesul nejustificat reprezintă o infracțiune.

„Orice altă accesare a bazei de date, care se poate verifica destul de ușor, reprezintă o infracțiune”, avertizează avocatul Cuculis. Fiecare interogare este înregistrată automat în sistem, astfel că se poate verifica cine a accesat profilul unei persoane, când și cu ce scop.

Dacă verificarea nu are o justificare legală, persoana vizată poate face plângere penală împotriva celui care a accesat datele.

Cum afli cine ți-a verificat datele

Orice persoană are dreptul să afle cine, când și de ce i-a accesat fișa personală din baza de date a Poliției.

Procedura este simplă:

  • Se depune o cerere scrisă către Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) – Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.
  • IGPR are obligația să răspundă în termen legal, conform Regulamentului European 679/2016 (GDPR).

Răspunsul va conține datele despre:

  • persoana sau instituția care a efectuat interogarea,
  • data și ora accesului,
  • motivul invocat.

Dacă se constată că accesul a fost nejustificat, șoferul poate sesiza:

  • Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
  • Parchetul sau instanțele de judecată, pentru declanșarea unei anchete penale.

Model de cerere către IGPR

Pentru a afla cine a accesat datele tale din baza de date a Poliției, poți trimite o solicitare scrisă către:

Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date,
str. Mihai Vodă nr. 4-6, Sector 5, București, cod 030167, sau prin e-mail la petitii@politiaromana.ro

