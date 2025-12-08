Cum s-a ales un bărbat din Aiud cu trei topoare confiscate, dar și o drujbă. Ce au decis judecătorii după trei ani

La mai bine de trei ani de la tăierea unui copac de pe raza Aiudului, sculele cu care arborele a fost tăiat au fost confiscate de autorități. Asta în condițiile în care acestea se aflau în camera de obiecte delicte a IPJ Alba.

Mai exact, în data de 27 noiembrie 2025, judecătorii din Aiud au dispus confiscarea a trei topoare și o drujbă. Asta în condițiile în care ancheta în cazul bărbatului era deja clasată.

Însă, judecătorilor au avut nevoie de câțiva ani pentru a închide complet dosarul și toată procedura aferentă.

Cazul este unul extrem de simplu: S-a întâmplat tocmai în data de 23 octombrie 2022. Atunci bărbatul în cauză a mers pe o stradă din Aiud, și a tăiat un plop. Undeva la o cantitate totală de cantitate de 1.089 mc. Acesta a spus că voia să își încălzească casa cu lemnul tăiat.

Polițiștii au fost alertați prin 112 că cineva a tăiat copacul. Bărbatul nu a reușit să ducă lemnul acasă deoarece polițiștii au ajuns în zonă.

Deși faptele au avut loc în 2022, dosarul a fost clasat între timp deoarece bărbatul se afla la prima abatere, tot a mai rămas de rezolvat confiscarea sculelor.

Drept urmare, la mai bine de trei ani, judecătorii din Aiud au dispus confiscarea celor trei topoare și a drujbei. Decizia a fost definitivă.

