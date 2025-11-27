Connect with us

Cum va fi VREMEA de Ziua națională 2025 la Alba Iulia. Prognoza meteo, 28 noiembrie – 1 Decembrie, în localități din Alba

Publicat

acum 50 de secunde

Prognoza meteo, 28 noiembrie – 1 decembrie în localități din Alba. Urmează un weekend cu ploi abundente. Vineri, vremea va fi închisă, cu cer acoperit, iar sâmbătă și duminică va ploua.

Temperaturile maxime vor varia, de vineri până duminică, între 7 și 9 grade. Cel mai frig va fi duminică. Vor fi condiții de ceață.

La munte (Oașa și Arieșeni), vor fi până la 4-5 grade și minime ce coboară la -1 grad.

Prognoza meteo 1 Decembrie Alba Iulia

Pentru ziua de luni, 1 Decembrie, meteorologii anunță nori și soare și temperaturi maxime de 9-10 grade Celsius la Alba Iulia. Dimineața și noaptea, minimele coboară până la 2 grade.

Vezi și PROGRAM Ziua Națională a României, 1 Decembrie la Alba Iulia: Parada militară. Concerte: Voltaj, Damian Brothers. Foc de artificii

Până la orele amiezii vor fi circa 7 grade Celsius, iar seara temperaturile coboară la 4 grade, când cerul va fi predominant noros.

Prognoza meteo 28 noiembrie – 1 decembrie în județul Alba

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 28 noiembrie

Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de 5 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; aversă

Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie/burniță

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; aversă

Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; aversă

Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; aversă

Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; aversă

Cugir: minime de 5 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; aversă

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 29 noiembrie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse

Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie/burniță

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși

Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse

Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse

Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; averse

Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie/burniță

Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie/burniță

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 30 noiembrie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie/burniță

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; fulguială

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie/burniță

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie/burniță

Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie/burniță

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Luni, 1 Decembrie

Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori joși

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori joși

Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

sursa: accuweather.com

