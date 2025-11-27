Eveniment
Cum va fi VREMEA de Ziua națională 2025 la Alba Iulia. Prognoza meteo, 28 noiembrie – 1 Decembrie, în localități din Alba
Prognoza meteo, 28 noiembrie – 1 decembrie în localități din Alba. Urmează un weekend cu ploi abundente. Vineri, vremea va fi închisă, cu cer acoperit, iar sâmbătă și duminică va ploua.
Temperaturile maxime vor varia, de vineri până duminică, între 7 și 9 grade. Cel mai frig va fi duminică. Vor fi condiții de ceață.
La munte (Oașa și Arieșeni), vor fi până la 4-5 grade și minime ce coboară la -1 grad.
Prognoza meteo 1 Decembrie Alba Iulia
Pentru ziua de luni, 1 Decembrie, meteorologii anunță nori și soare și temperaturi maxime de 9-10 grade Celsius la Alba Iulia. Dimineața și noaptea, minimele coboară până la 2 grade.
Vezi și PROGRAM Ziua Națională a României, 1 Decembrie la Alba Iulia: Parada militară. Concerte: Voltaj, Damian Brothers. Foc de artificii
Până la orele amiezii vor fi circa 7 grade Celsius, iar seara temperaturile coboară la 4 grade, când cerul va fi predominant noros.
Prognoza meteo 28 noiembrie – 1 decembrie în județul Alba
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 28 noiembrie
Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de 5 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; aversă
Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie/burniță
Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; aversă
Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; aversă
Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; aversă
Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; aversă
Cugir: minime de 5 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; aversă
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 29 noiembrie
Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse
Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse
Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie/burniță
Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși
Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse
Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse
Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; averse
Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie/burniță
Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie/burniță
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros
Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 30 noiembrie
Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie/burniță
Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; fulguială
Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși
Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie/burniță
Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie/burniță
Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie/burniță
Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși
Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Vremea în Alba: Luni, 1 Decembrie
Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori și soare
Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși
Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori joși
Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori joși
Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros
Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
sursa: accuweather.com
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.