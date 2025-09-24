Cuplurile din Abrud care împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie, premiate de Primărie

Șase cupluri din orașul Abrud, care împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie, vor fi premiate de administrația locală.

Consilierii locali din Abrud au aprobat recent acordarea unui premiu în valoarea de 700 de lei familiilor cu domiciliul pe raza orașului,, Judeţul Alba care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie neîntreruptă până la sfârşitul anului 2025.

„Acest proiect de hotărâre vine ca o necesitate şi ca o obligaţie a autorităţii publice locale de a aduce un omagiu, dar și o formă de recunoştinţă pentru cei care au trăit, au muncit și și-au întemeiat o familie în oraşul Abrud, dovedindu-le prin aceasta respectul pe care îl avem pentru ei şi pe care îi merită din plin.

Familia este celula de bază a societăţii şi este ocrotită de legile în vigoare, având scopul suprem de a pregăti viitoarea generaţie sănătoasă şi bine educată pentru a participa la dezvoltarea societăţii. Ea este cea mai veche dintre instituţiile create de om de-a lungul existentei sale socialistorice. În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, familia este definită ca <forma socială de bază, întemeiată prin căsătorie şi care constă din soț, soție şi din descendenţii acestora>”, se precizează în referatul de aprobare.

