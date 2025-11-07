Cupru Min Abrud, a cincea oară pe locul 1 în topul național al firmelor, la categoria Industrie – Întreprinderi mari

Cupru Min a obținut pentru a cincea oară locul 1 în topul național al firmelor, la categoria Industrie – Întreprinderi mari, Extracția altor minereuri metalifere neferoase.

Este vorba despre clasamentul realizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), care acordă distincțiile.

”În numele marii familii Cupru Min, președintele CA, Adrian Duicu și directorul general al companiei, Mircea Goia au primit trofeul la Gala Topului, organizată ieri de CCIR, la București.

Ambii mulțumesc colegilor din Cupru Min și le dedică acest premiu pe care îl merită din plin”, transmit reprezentanții companiei.

Topul Naţional al Firmelor promovează excelenţa în afaceri şi premiază performanţele companiilor din România.

În 2025 Camera de Comerţ şi Industrie a României a făcut clasamentul din cele peste 13.000 de companii monitorizate în 7 domenii de activitate: industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură-silvicultură-pescuit și construcții. Aproape 1,4 milioane de angajați lucrează în firmele de top din România.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News