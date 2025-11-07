Connect with us

Economie

Cupru Min Abrud, a cincea oară pe locul 1 în topul național al firmelor, la categoria Industrie – Întreprinderi mari

Publicat

acum O oră

Cupru Min a obținut pentru a cincea oară locul 1 în topul național al firmelor, la categoria Industrie – Întreprinderi mari, Extracția altor minereuri metalifere neferoase.

Este vorba despre clasamentul realizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), care acordă distincțiile.

”În numele marii familii Cupru Min, președintele CA, Adrian Duicu și directorul general al companiei, Mircea Goia au primit trofeul la Gala Topului, organizată ieri de CCIR, la București.

Ambii mulțumesc colegilor din Cupru Min și le dedică acest premiu pe care îl merită din plin”, transmit reprezentanții companiei.

YouTube video

Topul Naţional al Firmelor promovează excelenţa în afaceri şi premiază performanţele companiilor din România.

În 2025 Camera de Comerţ şi Industrie a României a făcut clasamentul din cele peste 13.000 de companii monitorizate în 7 domenii de activitate: industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură-silvicultură-pescuit și construcții. Aproape 1,4 milioane de angajați lucrează în firmele de top din România.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

primaria aiud concurs
Actualitateacum 2 minute

Primăria Aiud: concurs pentru ocuparea unui post la Direcția de Asistență Socială. Condiții și calendar
Aiudacum 39 de minute

Tragedie la Aiud. Un bărbat de 62 de ani a fost găsit decedat, pe o stradă din municipiu. Polițiștii efectuează cercetări
Evenimentacum 47 de minute

Sâmbătă: Alba Iulia găzduiește finala Campionatului Național RFL Flag 2025. Competiția va avea loc pe Stadionul din Micești
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 18 ore

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 21 de ore

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Cupru Min Abrud, a cincea oară pe locul 1 în topul național al firmelor, la categoria Industrie – Întreprinderi mari
Economieacum 5 ore

Andreea Oprean de la Oprean SRL Sebeș desemnată ”Femeia Anului 2025 în Transporturi” la Gala Premiilor Tranzit de la Cluj Napoca
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Sondaj INSCOP: AUR scade în preferințele de vot, pentru prima dată după alegerile prezidențiale. PSD și USR, în creștere
Evenimentacum 3 zile

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 47 de minute

Sâmbătă: Alba Iulia găzduiește finala Campionatului Național RFL Flag 2025. Competiția va avea loc pe Stadionul din Micești
Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 5 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 zile

Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un CD cu piese compuse de Josef Filtsch
Evenimentacum 3 zile

Câte zile libere vor avea românii de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Concediile medicale au scăzut cu aproape 30%. Câți bani s-au economisit la stat. Anunțul ministrului Sănătății
Evenimentacum 18 ore

Echipamente medicale de 11,6 milioane de lei pentru Spitalul din Sebeș. Licitația pentru achiziția dotărilor, lansată în SEAP
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Liceele au acces la program pilot pentru descentralizarea ofertei educaționale și extinderea competențelor elevilor
toamna vremea meteo saptamana prognoza meteo septembrie
Educațieacum 4 ore

Vremea până în 8 decembrie. Temperaturi neobișnuite, perioade cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni
Mai mult din Educatie