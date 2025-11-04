Connect with us

Abrud

CUPRU MIN SA ABRUD: CERERE DE OFERTĂ cu plic închis pentru achiziția BLINDAJ SPIRA CLASOR – 180 bucăți

CUPRU MIN SA ABRUD anunt cerere de oferta

Publicat

acum 2 ore

CUPRU MIN SA ABRUD cerere de oferta

Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 28 de minute

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care nu sunt politicoși cu funcționarii publici. Propunere în Parlament
Actualitateacum 57 de minute

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia prezintă spectacolul ”După melci”, la finalul atelierului Arta actorului
Educațieacum O oră

Ziua porților deschise la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Se prezintă condițiile de admitere
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 28 de minute

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care nu sunt politicoși cu funcționarii publici. Propunere în Parlament
Administrațieacum 18 ore

Târg de Crăciun la Alba Iulia, pe ”repede înainte”: Toată organizarea dată unei firme private. Primăria aduce bradul și instalația
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Locuri de muncă în Alba: 543 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Ratele românilor vor crește
Economieacum 4 ore

Care este salariul mediu brut pe lună în Alba și cât rămâne în mână. Datele statistice
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 ore

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Alegeri parlamentare 2024
Evenimentacum 2 zile

Sondaj CURS: AUR rămâne principalul partid în opțiunile de vot. Jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 2 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum 6 zile

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

laptop asus gaming black friday
Actualitateacum 3 ore

Gamingul în 2025: De ce laptopurile devin centrul experienței și cum ASUS setează standardul (P)
Administrațieacum 18 ore

Târg de Crăciun la Alba Iulia, pe ”repede înainte”: Toată organizarea dată unei firme private. Primăria aduce bradul și instalația
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

Noi reguli pentru medici. A fost aprobat noul Cod de Deontologie Medicală. Ce trebuie să respecte
Actualitateacum 2 zile

O analiză genetică ar putea detecta boala Parkinson înainte de apariţia primelor simptome
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Ziua porților deschise la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Se prezintă condițiile de admitere
Educațieacum 18 ore

Modele de subiecte Bacalaureat 2026 la Română, Matematică, Istorie, Geografie, Biologie, Informatică, Logică și alte discipline
Mai mult din Educatie