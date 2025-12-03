Abrud
CUPRU MIN SA ABRUD organizează licitație deschisă pentru achiziția: Motor tip MIP2-500 sau echivalent
Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.
Evenimentacum 8 minute
Incendiu la Alba Iulia. O afumătoare a luat foc
Abrudacum 15 minute
CUPRU MIN SA ABRUD organizează cerere de ofertă cu plic închis pentru achiziția de uleiuri
Actualitateacum 26 de minute
România autentic îndrăgită, celebrată de 1 Decembrie, la Palatul Principilor. Lansarea cărții Alphonse DUPRONT, Despre România
Mai mult din Ultimele Știri
Evenimentacum 2 săptămâni
VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni
VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună
FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA
Administrațieacum 3 zile
Claudiu Florea și Marius Grindeanu, noi șefi în cadrul Poliției Rutiere Alba. Cei doi au obținut posturile prin concurs
Administrațieacum 5 zile
INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE
Evenimentacum 13 ore
Atelierele de Crăciun pentru cei mici revin la Palatul Principilor din Alba Iulia. De la scrisori către Moșul și până la coronițe
Evenimentacum 14 ore
VIDEO Chefi la Cuțite: Alexandru-Gabriel Helju din Sebeș a primit un cuțit de aur la emisiunea de la Antena 1. Ce preparat a gătit
Mai mult din LIFESTYLE
Educațieacum 20 de ore
Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Actualitateacum 24 de ore
FOTO: Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat la Gala Campionilor 2025
Mai mult din Educatie