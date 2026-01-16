Curtea Constituțională a amânat din nou decizia pe reforma pensiilor magistraților. Noul termen: 11 februarie

Curtea Constituțională a amânat din nou decizia pe reforma pensiilor magistraților și a dat un nou termen, pe 11 februarie.

Este cel de-al 5-lea termen dat de CCR, care evită luarea unei decizii. Instituția a transmis vineri un comunicat scurt pe acest subiect:

”Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026 (expertiză contabilă extrajudiciară pro causa) și a unor prevederi legale incidente (art.211 alin.(6) din Legea nr.303/2022), în temeiul dispozițiilor art.57 și art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, Curtea Constituțională a decis amânarea pronunțării asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru data de 11 februarie 2026”.

Curtea Constituțională a amânat din nou decizia pe reforma pensiilor magistraților, care prevede modificarea modului de calcul al pensiei, aceasta urmând să reprezinte 55% din media indemnizațiilor brute încasate în ultimii cinci ani de activitate, cu un plafon de maximum 70% din ultima indemnizație netă.

De asemenea, documentul propune creșterea vechimii minime necesare pentru pensionare de la 25 la 35 de ani și majorarea vârstei de pensionare până la 65 de ani, transmite Mediafax.

Aplicarea noilor reguli ar urma să se facă etapizat, pe o perioadă de tranziție de 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026.

În acest interval, vârsta de pensionare va crește gradual, cu câte un an, astfel încât, potrivit proiectului, în anul 2042 magistrații ar urma să se poată pensiona la 65 de ani.

