Connect with us

Eveniment

Curtea Constituțională a amânat din nou decizia pe reforma pensiilor magistraților. Noul termen: 11 februarie

Publicat

acum 2 ore

Curtea Constituțională a amânat din nou decizia pe reforma pensiilor magistraților și a dat un nou termen, pe 11 februarie. 

Este cel de-al 5-lea termen dat de CCR, care evită luarea unei decizii. Instituția a transmis vineri un comunicat scurt pe acest subiect:

”Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026 (expertiză contabilă extrajudiciară pro causa) și a unor prevederi legale incidente (art.211 alin.(6) din Legea nr.303/2022), în temeiul dispozițiilor art.57 și art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, Curtea Constituțională a decis amânarea pronunțării asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru data de 11 februarie 2026”.

Curtea Constituțională a amânat din nou decizia pe reforma pensiilor magistraților, care prevede modificarea modului de calcul al pensiei, aceasta urmând să reprezinte 55% din media indemnizațiilor brute încasate în ultimii cinci ani de activitate, cu un plafon de maximum 70% din ultima indemnizație netă.

De asemenea, documentul propune creșterea vechimii minime necesare pentru pensionare de la 25 la 35 de ani și majorarea vârstei de pensionare până la 65 de ani, transmite Mediafax.

Aplicarea noilor reguli ar urma să se facă etapizat, pe o perioadă de tranziție de 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026.

În acest interval, vârsta de pensionare va crește gradual, cu câte un an, astfel încât, potrivit proiectului, în anul 2042 magistrații ar urma să se poată pensiona la 65 de ani.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
2 Comentarii

2 Comentarii

  1. pilu

    vineri, 16.01.2026 at 11:42

    Atăta abureală nu cred că mai există în lume, nici măcar în Corea de nord. CCR-uul ăsta mai mult încurcă decât descurcă. Normal așa ceva nu ar trebui să existe în Romania.

    Răspunde

  2. Titi

    vineri, 16.01.2026 at 11:57

    no bine 😉
    astia au taiat alegerile ?

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

mercedes
Evenimentacum 3 minute

Impozitul auto 2026: Reguli noi pentru mașinile cumpărate și vândute în același an și pentru radierea din circulație
Evenimentacum O oră

Modificări în acordarea despăgubirilor RCA. Dreptul la despăgubiri morale, extins și pentru victimele indirecte
Blajacum 2 ore

Bărbat din Alba, reținut de polițiști. Surprins în timp ce tăia ilegal arbori, l-a amenințat cu moartea pe cel care l-a văzut
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 ore

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Blajacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 17 ore

Ce măsuri iau autoritățile din Alba pentru a asigura alimentarea cu energie electrică în condiții meteo severe
Administrațieacum 2 zile

Guvernul Bolojan a aprobat prioritățile pentru Programul „Anghel Saligny” 2026. Ce proiecte sunt preferate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

România, scumpă țară: Topul creșterilor de prețuri pe parcursul ultimului an. Date oficiale INS
Economieacum 2 zile

Nu poți vinde casa sau mașina dacă nu ai plătit taxele și impozitele locale. Reforma administrativă, pusă în dezbatere
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum 2 săptămâni

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Evenimentacum 2 zile

Miriam Bulgaru va juca la Transylvania Open 2026, în Cluj Napoca. Sportiva din Alba Iulia a primit un wild card
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 15 ore

Unul din patru angajați români, la limita burnout-ului în 2025. Care au fost principalele surse de epuizare
Evenimentacum 18 ore

VIDEO: ”Iarna asta la Alba Iulia”. Videoclip muzical în Cetate, realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale de Lucian Craiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 5 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Accesul pacienților la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază, prelungit cu 12 luni. Hotărâre aprobată de Guvern
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum o zi

Memorandum privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase salariaţilor Ministerului Sănătăţii, aprobat de Guvern
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

sri
Educațieacum 18 ore

Admitere la Academia Națională de Informații în 2026: tinerii se pot înscrie până în 31 ianuarie. Cum devii ofițer SRI
Educațieacum 2 zile

15 ianuarie - Ziua lui Eminescu: 176 de ani de la nașterea celui mai mare poet român. „Luceafărul”, cel mai lung poem de dragoste
Mai mult din Educatie