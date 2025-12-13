Connect with us

Cutremur în apropiere de Alba Iulia și Sibiu, sâmbătă, 13 decembrie. Ce magnitudine a avut

Două cutremure au fost înregistrate sâmbătă, până la orele amiezii, în România. Unul dintre acestea a fost semnalat într-o zonă atipică, în apropiere de Sibiu și Alba Iulia.

Potrivit INFP, în jurul orei 9.41 a fost înregistrat un cutremur de magnitudine mică, 2,4 și la adâncime de doar 5 km, în zona Transilvania - Sibiu.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 25 km V de Sibiu, 37 km SE de Alba Iulia, 59 km SV de Mediaș, 72 km E de Hunedoara, 72 km E de Deva, 86km NV de Ramnicu Valcea, 87 km S de Turda, 91 km NE de Târgu Jiu.

Alt cutremur s-a produs la ora 12.09 în zona seismică Vrancea. Acesta a avut magnitudine de 2,8 la adâncimea de 106,9 km.

Acest seism a fost semnalat în apropierea următoarelor oraşe: 36 km SV de Focsani, 46 km N de Buzau, 82 km SE de Sfântu-Gheorghe, 89 km NE de Ploiesti, 90 km E de Brașov.

În noaptea de vineri spre sâmbătă (ora 3.40) a fost cutremur și în Republica Moldova, de magnitudine 2,8 și adâncime 5 km. Acesta a fost la 71 km SE de Kamianets-Podilskyi, 81 km NV de Bălți, 96 km NE de Botoșani.

