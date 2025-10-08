Connect with us

David Aurelian, campionul la box la cadeți din Alba Iulia, se antrenează cu lotul României pentru campionatul european

Publicat

acum 26 de secunde

David Aurelian Popescu, boxerul din Alba Iulia care după 24 de ani a adus medalia de aur la cadeți se va antrena cu cei mai buni din țară. Mai exact pugilistul la categoria 46 antrenat de Andrei Dărămuș, va participa la un cantonament de pregătire la Călărași, cu sportivii care merg la campionatul european. 

Câștigător la cadeți, David ar fi putut prinde și el lotul României pentru campionatul european, dar nu a mai fost destul timp pentru înscrierea sa în lot.

Drept urmare, acesta va participa la stagiul de pregătire cu sportivii care merg la lot. Este un pas mare pentru el fiind, boxerul din Alba cu cea mai mare perspectivă de viitor.

Acesta se va antrena cu lotul pentru europene, iar apoi va mai participa și la alte stagii de pregătire. Andrei Dărămuș, antrenorul său de la CSM Unirea spune că este cel mai talentat sportiv care a intrat în sala de box a clubului.

Sport cu bani din chetă

Însă în spatele performanței se află o realitate dură. Sportul necesită bani, sportivul are nevoie de bani. De la echipamente de luptă, la bani pentru deplasări. Însă banii nu prea sunt în sport, iar orice antrenor cunoaște asta.

Drept urmare de cele mai multe ori, antrenorii trebuie să apeleze la oamenii din jurul său. Mai pe românește ”să facă o chetă” pentru a-i oferi sportivului o suma de bani.

”Țin să le mulțumesc oamenilor care au făcut posibilă această performanță. Fără ei, David nu ar fi avut aurul la gât și titlul de campion la cadeți. Sunt oameni care ne-au ajutat să ajungem la campionat și la stagiul de pregătire. Îi mulțumesc lui Vasile Fofeldea de la Mivo Expert Construct, directorului STP, Stelian Nicola și directorului de la CSM Unirea Alba Iulia, Radu Urcan. Ajutorul lor a contat enorm în reușita lui David”, a declarat Andrei Dărămuș pentru Alba24.ro.

Acesta a mai spus că David va fi un nume mare în boxul românesc în 2026.

 

Eveniment

David Aurelian, campionul la box la cadeți din Alba Iulia, se antrenează cu lotul României pentru campionatul european
