De la iubiți la tranficanți de droguri și condamnați. Tânăr din Ocoliș, condamnat la 10 ani de închisoare pentru trafic de droguri

Publicat

acum 8 minute

Doi tineri iubiți își vor petrece următorii ani după gratii. Este vorba despre un cuplu de traficanți de droguri, Călin Cosmin P., de loc din Ocoliș și Sorana Yotiș din Cluj Napoca, care recent au fost condamnați pentru trafic de droguri.

În data de 22 ianuarie 2026 cei doi au fost condamnați definitiv la închisoare cu executare de către magistrații Curții de Apel Cluj Napoca. Câteva zile mai târziu, în data de 27 ianuarie, polițiștii din Alba au transmis că au identificat și reținut un bărbat în vârstă de 31 de ani care avea pe numele său un mandat de executare a pedepsei. 

Călin a fost condamnat la 10 ani și 9 luni de închisoare, iar Sorana la patru ani de închisoare cu executare.

Cei doi au ajuns în atenția procurorilor DIICOT Cluj în urma unor indicii că aceștia ar face trafic de droguri cu substanțe de sinteză. Mai exact cu droguri de tipul CMC (2 CMC, 3 CMC, 4 CMC), droguri cunoscute pe stradă ca ”zăpadă” sau ”cristal”.

În rechizitoriul întocmit de procurori, anchetatorii au notat faptul că cei doi au cumpărat și deținut peste două kilomgrame de substanțe interzise pe care le-au comercializat pe raza județului Cluj.

Au deținut peste 2 kilograme de droguri

”În cursul lunii aprilie 2024, inculpata a procurat împreună cu inculpatul, pentru suma de 10.500 de lei, cantitatea de 500 grame substanță care conține 2-CMC, în vederea distribuirii către alți consumatori a acestei substanțe.

La data de 15.04.2024, inculpata a procurat, împreună cu inculpatul, pentru suma de 10.000 de lei, cantitatea de 500 de grame substanță care conține 2-CMC, în vederea distribuirii către alți consumatori a acestei substanțe.

La data de 19.04.2024, inculpata a procurat împreună cu inculpat, pentru suma de 2.050 euro, cantitatea de 500 de grame substanță care conține 2-CMC, în vederea distribuirii către alți consumatori a acestei substanțe.

În data de 07.05.2024, inculpta a procurat, pentru suma de 9.500 de lei, cantitatea de 501,9 de grame substanță care conține 2-CMC, în vederea distribuirii către alți consumatori a acestei substanțe”, au notat procurorii DIICOT.

Tranzacții efectuate

De asemenea cei doi au efecutate sute de tranzacții de droguri către consumatori din Cluj. Anchetatorii au reușit să probeze tranzacții realizate de cei doi încă din anul 2022.

În total procurorii au documentat sute de tranzacții ale celor doi.

Pedepsele primite

Prima condamnare a venit din partea magistraților Tribunalului Cluj, în data de 30 august 2025. Apoi aproape un an mai târziu, cei doi și-au aflat sentința definitivă din partea magistraților Curții de Apel Cluj.

În mare parte decizia instanței superioare, nu a fost foarte diferită de decizia instanței de fond. Drept urmare, Călin a fost condamnat definitiv la 10 ani și 9 luni de închisoare.

De asemenea, Sorana, a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare.

Decizia magistraților a fost definitivă.

 

Cristian Panu

  1. Titi

    miercuri, 28.01.2026 at 19:33

    10 ani ?
    ba, datile pe viata muncă silnică!

    Răspunde

