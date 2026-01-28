Un bărbat care și-a dat jos pantalonii în Parcul Unirii din Alba Iulia a ajuns în fața instanței. Ce a urmat i-a adus o condamnare

Un bărbat din Alba a fost recent condamnat pentru ultraj contra bunelor moravuri de către magistrații Judecătoriei Alba Iulia. Acesta și-a aflat pedeapsa în data de 28 ianuarie 2026.

Bărbatul a ajuns în fața instanței pentru o faptă comisă în data de 9 octombrie 2023. În ziua respectivă, în jurul orei 15.30, un polițist comunitar care supraveghea ecranele la care sunt conectate camerele video din parc a observat că bărbatul avea un comportament deviant.

Mai exact, acesta a observat pe camere că bărbatul și-a dat pantalonii jos și a început să se masturbeze. Drept urmare și-a anunțat colegii din teren. Polițiștii au mers la fața locului și l-au găsit pe bărbat.

În primă instanță acesta a spus că doar a urinat, dar probele video l-au contrazis.

Potrivit motivării instanței, bărbatul aflat ”pe trotuar, între 3 bănci şi-a expus organele genitale şi s-a masturbat folosind mâna dreaptă. Fiind audiat în calitate de suspect, poziție procesuală menținută în calitate de inculpat, a recunoscut săvârșirea infracțiunii pentru care este cercetat, menţionând că a fost pentru prima data când a comis astfel de fapte în public şi luându-şi totodată angajamentul că nu va mai face aşa ceva”, se arată în motivarea instanței.

Pedeapsa primită

Pentru fapta sa, magistrații au considerat că o amendă penală este de ajuns. Drept urmare, l-au condamnat pe bărbat la o amendă penală în valoare de 850 de lei.

De asemenea va avea de și 700 de lei cheltuieli de judecată. Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

