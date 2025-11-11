Decizie în cazul Kreiner, la Tribunalul Alba: Două sentințe pe viață și una de 30 de ani pentru criminalii afaceristului din Sibiu

Decizie în cazul Kreiner, la Tribunalul Alba: Ucigașii afaceristului Adrian Kreiner din Sibiu, Cosmin Zuleam, Laurențiu Ghiță și Cristian Minae au fost condamnați de magistrații Tribunalului Alba, pentru omor calificat, la ani grei de pușcărie.

La doi ani și șase zile de când au comis fapta, cei trei și-au aflat pedepsele din partea magistraților. În data de 11 noiembrie 2025, Andrei Cabulea, judecător al Tribunalului Alba, a citit în ședință publică, de față cu inculpații sentința. Decizia a venit după șase amânări consecutive. Procurorul de caz a fost Octavia Guș.

La ora 11:00, în sală au intrat inculpații Ghiță și Minae. La ședință este prezentă procuroarea Octavia Guș și judecătorul Andrei Căbulea.

Decizie în cazul Kreiner. Ucigașii afaceristului, condamnați la:

Cosmin Zuleam a fost condamnat la 3 ani pentru furt calificat, 4 ani pentru complicitate la furt calificat, 8 ani pentru tâlhărie calificată, 9 ani pentru tâlhărie calificată, 22 ani omor calificat, prin calcul judecătoresc rezultă pedeapsa de 30 de ani de închisoare cu executare .

a fost condamnat la 3 ani pentru furt calificat, 4 ani pentru complicitate la furt calificat, 8 ani pentru tâlhărie calificată, 9 ani pentru tâlhărie calificată, 22 ani omor calificat, prin calcul judecătoresc rezultă pedeapsa de . Cristian Minae , prezent în sală, a fost condamnat la 4 ani pentru furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 10 ani pentru complicitate la tâlhărie calificată – condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat.

, prezent în sală, a fost condamnat la 4 ani pentru furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 10 ani pentru complicitate la tâlhărie calificată – Laurențiu Ghiță, prezent în sală, a fost condamnat la 3 ani pentru complicitate la furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 12 ani pentru tâlhărie calificată, pe viață pentru omor calificat.

Daune stabilite de instanță:

Daune pentru Adriana Emilia , partenera lui Kreiner – 150.000 de euro în solidar.

, partenera lui Kreiner – 150.000 de euro în solidar. Vanesa Kreiner , fiica omului de afaceri – 300.000 euro daune morale în solidar.

, fiica omului de afaceri – 300.000 euro daune morale în solidar. ceasurile furate în noaptea crimei, 16 la număr, în valoare de aproape 200.000 de euro, au fost restituite părților vătămate.

Articol în curs de actualizare.

Dosarul a fost înregistrat inițial pe rolul Tribunalului Sibiu, dar între timp, toți judecătorii au devenit incompatibili, deoarece au judecat alte dosare, în stadiul incipient, în care aceștia erau inculpați. Drept urmare, dosarul a ajuns la Tribunalul Alba, în urma unei decizii a Curții de Apel Alba Iulia.

Zuleam a fost condamnat în lipsă, el fiind și capul bandei de hoți care în noaptea de 6 noiembrie 2023, l-au ucis pe afacerist, în locuința sa din Sibiu. Crima a oripilat opinia publică din România prin modul în care a fost comisă.

CITEȘTE ȘI: Dosarul crimei din Sibiu care se judecă la Alba: Cum a dus un plic de cafea la identificarea liderului criminalilor, Cosmin Zuleam

După ce l-au ucis pe Adrian Kreiner aceștia au fugit din țară, cu ceasuri în valoare de peste 200.000 de euro. Ghiță și Minae au prost prinși, primul în Scoția, iar al doilea în Irlanda.

De atunci se află în arest preventiv în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud.

Și-au premeditat fapta: Au supravegheat casa

Cei trei au supravegheat timp de două zile casa omului de afaceri, dintr-o clădire nelocuită, aflata pe aceeași stradă.

Bărbații au planificat lovitura și și-au ascuns bine urmele, dar au mic detaliu le-a scăpat. Atunci aceștia au intrat în casa omului de afaceri din Sibiu, l-au imobilizat și au furat ceasuri în valoare de peste 200.000 de euro.

De asemenea în casă se afla și fiica omului de afaceri carea auzit zgomote la parterul casei și a mers să vadă ce se întâmplă. Momentele prin care fata a trecut, dar și cum a fost ucis omul de afaceri.

Fiica bărbatului amenințată cu moartea

”Auzind zgomot, fiica omului de afaceri care se afla într-un dormitor de la etaj, a coborât în living unde l-a observat pe unul dintre agresori, fiind la rândul ei observată de acesta. Persoana vătămată s-a reîntors în dormitor de unde a apelat serviciul 112. Doi dintre inculpaţi au urmat-o şi au pătruns în cameră lovind cu piciorul uşa încuiată de aceasta.

CITEȘTE ȘI: Cazul Kreiner la Tribunalul Alba: Minae și Ghiță nu recunosc crima ci doar câteva fapte mărunte. Se cer daune de 3 miloane de euro

Prin utilizarea de amenințări și de violențe fizice, au sustras de la fiica omului de afaceri sumele de aproximativ 40 de euro și 100 de lei, pe care aceasta le avea în portofel, iar de pe un corp de mobilier au sustras 16 ceasuri, de diferite mărci, având o valoare totală de peste 200.000 de euro.

Persoanei vătămate i s-a cerut să indice locul unde ţin banii şi pentru că aceasta nu îl cunoştea, dându-şi seama şi de faptul că fusese alertată poliţia, au hotărât să plece. Unul dintre inculpaţi a avertizat-o să nu iasă din cameră, altfel o va omorî, afirmând că în acel moment va merge să îi omoare tatăl”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurori.

Un plic de cafea i-a dat de gol. Cum a fost identificat Zuleam

În timpul în care au supravegheat casa înainte de atac, Zuleam și-a făcut o cafea. Doar că un amânunt la care nu s-a gândit avea să îl dea de gol. Acesta a rupt cu dinții plicul de cafea pentru a-l turna într-un recipient. Partea pe care a rupt-o a scuipat-o pe jos și nu s-a gândit nici un moment că acel mic element îl va da de gol.

După ce locul a fost împânzit de criminaliști și polițiști au fost ridicate o serie de probe.

Una dintre ele a fost ”un fragmanet de ambalaj de culoare verde”.

Obiectul a fost analizat de criminalișii din București, după ce a fost ridicată de la fața locului, în urma cercetării criminaliste.

”(…) prilej cu care a fost identificat și ridicat un fragment de ambalaj de culoare verde, cel mai probabil provenind de la un pliculeț cu cafea instant. În urma prelucrării acelui fragment de ambalaj în cadrul Institutului Național de Criminalistică al I.G.P.R. s-a stabilit că, pe acea bucată de plastic există un amestec de profiluri genetice din care s-a extras un profil unic parțial, care apoi a fost rulat în bazele de date europene, context în care au rezultat 2 corespondențe: u o persoană, o corespondență în Slovenia cu aceeași persoană, o corespondență într-o altă țară, cu aceeași persoană, și anume cu numitul Costi Cosmin Zuleam, născut la data de 6 mai 1992, în localitatea Valea Stanciului, județul Dolj”, se arată în motivarea instanței.

Mai pe scurt, Zuleam a fost condamnat pentru mai multe furturi, în diferite țări din Europa, iar în Slovenia profilul său genetic a fost introdus într-o bază de date la nivel European.

Cum a fost ucis omul de afaceri

După ce au amenințat-o pe fată să nu iasă din camera sa, Zuleam s-a dus direct la omul de afaceri. Acesta era deja legat cu mâinile la spate, fiindu-i imobilizate și picioarele cu aceeași sfoară. Victima a fost apoi așezată pe abdomen, în poziția similară unei bărci, modalitate aptă a crea suferințe extrem de puternice.

Zuleam s-a reîntors la victima Kreiner Adrian şi a executat o manevră de asfixie mecanică ce a condus la întreruperea fluxului sanguin spre creier și la instalarea comei, se arată în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Deși a fost găsit de polițiști în urma apelului la 112, acesta nu a mai putut fi salvat. Bărbatul a decedat la spital.

Momentan decizia Tribunalului Alba nu este definitivă și poate fi atacată în apel, la instanța superioară.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News