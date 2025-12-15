Deputatul Florin Roman, despre o posibilă revenire a lui Orban în PNL: „Nu cred ca reformarea poate începe cu bunicul Orban”

Deputatul Florin Roman a transmis luni că reformarea PNL nu poate începe cu revenirea în partid a „bunicului” Ludovic Orban.

„Observ că se vorbește tot mai mult de revenirea în PNL a lui Ludovic Orban. Asta după ce a înjurat la greu liderii PNL și pe Klaus Iohannis. „PNL este sluga PSD”, spunea în ultimii doi ani Orban, același Orban care a fost instalat de două ori ca premier cu voturile PSD, condus de Marcel Ciolacu. Iohannis a fost bun pentru Orban cât timp l-a susținut în fruntea partidului și a guvernului. După ce nu l-a mai susținut, nu a mai fost bun. Nici Nicușor Dan nu a mai fost bun după ce l-a trimis pe Orban în șomaj, la pensie.

Înțeleg ca prin ușa din dos este urcat direct în sufrageria partidului, un alt individ care a atacat frecvent PNL, Dragoș Pâslaru. “PNL și PSD aceiași mizerie”, spunea des omul lui Cioloș, acum artizan al userizării PNL.

Nu cred că reformarea PNL poate începe cu bunicul Orban, iar Ilie Bolojan trebuie să știe că îl bagă pe dracu în casă. În secunda doi, Orban va începe să uzurpe poziția lui Bolojan, așa cum a făcut cu Crin Antonescu, Tăriceanu, Cîțu, Ciucă și Iohannis.

Îi voi face cadou lui Orban toate discursurile în care a atacat furibund liderii PNL. Se pare că se coafează o nouă modă: cu cât înjuri mai tare PNL, cu atât ai mai multe oportunități de a te urca pe munca membrilor de partid și a partidului pe care l-ai denigrat.

Ambele partide, atât Forța Dreptei cât și Reper au trecut prin filtrul alegerilor locale. Rezultat: zero barat! Să înțeleg că cele două partide asigură „combustibilul” necesar PNL, condus de Ilie Bolojan?

Rămâne PNL un partid național, tradițional, sau se îndreaptă spre progresism? Sau spre userizare, într-un partid pe care Cioloș doar l-a folosit în interes personal, când a fost numit comisar european, iar apoi a atacat PNL în permanență?

În interiorul partidului, Ilie Bolojan a respins întotdeauna apropierea PNL de Cioloș. O să vedem cât de curând ce mai valorează o vorbă în politica dâmbovițeană. Am spus asta și la congres”, a scris Florin Roman, pe pagina de Facebook.

