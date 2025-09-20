Connect with us

Diana Șoșoacă, chemată de procurori la audieri: Este acuzată de elogierea lui Zelea Codreanu, Nicolae Ceaușescu și ultraj

Publicat

acum O oră

Diana Șoșoacă, europarlamentara cunoscută pentru scandalurile pe care le provoacă, pentru afirmațiile pe care le face, sau pentru propagarea de idei conspiraționiste, va ajunge la masă cu procurorii. 

Mai exact, șefa partidului SOS, care de profesie este avocat, va ajunge de această dată să discute cu procurorii din calitatea de suspect. Acesta va merge marți, 23 septembrie, la Parchetul General pentru a fi audiată.

Procurorii o acuză de săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care lipsire de libertate, ultraj și promovarea în public a unor idei și doctrine legionare.

Dacă nu va merge de bună voie va fi adusă de jandarmi cu mandat

Potrivit citației, Diana Șoșoacă este acuzată de lipsire de libertate în mod ilegal (4 infracțiuni); promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe (4 infracțiuni); negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia (prev. de art 6 alin.1 din OUG nr. 31 din 2002) și ultraj.

Procurorii i-au atras atenția acesteia că, dacă nu se prezintă la audieri, ar putea fi adusă cu mandat.

Pentru ce infracțiuni va fi audiată

La sfârșitul lunii noiembrie 2024, Diana Șoșoacă a mers la troița din localitatea ilfoveană Tâncăbești, unde a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea liderului mișcării legionare, Corneliu Zelea-Codreanu, și a altor 13 membri ai mișcării de extremă dreapta.

‘E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot’, declara Diana Șoșoacă despre Corneliu Zelea Codreanu, într-o transmisiune pe Facebook.

În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat și a deschis un dosar penal după ce Diana Șoșoacă l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

Nemulțumită că judecătorii de la Curtea Constituțională i-au invalidat candidatura la alegerile prezidențiale, Diana Șoșoacă a intrat atunci live pe Youtube și l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

‘Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât ‘Trăiască Legiunea și Căpitanul’ care au fost omorâți de aceeași putere jidănească care a acționat și acum. Rușine tuturor!’, spunea Șoșoacă.

În luna februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchetul General un denunț la adresa Dianei Șoșoacă pentru promovarea cultului dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, condamnat pentru genocid.

Astfel, pe 11 februarie 2025, Diana Șoșoacă a avut o intervenție în plenul Parlamentului European, în cadrul căreia le-a recomandat colegilor să elaboreze strategiile de politică externă după modelul dictatorului Nicolae Ceaușescu, afirmând că: ‘Nimeni nu l-a egalat vreodată’.

Ultimele articole pe alba24
