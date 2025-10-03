Direcțiile de Sănătate Publică vor fi reorganizate. Ministrul Sănătății: E posibilă o comasare până la finalul anului

Direcțiile de Sănătate Publică vor fi reorganizate. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că Direcțiile de Sănătate Publică vor fi regândite și reorganizate, unele chiar comasate, „cel mai probabil până la finalul anului”.

„Am avut o discuție astăzi (nr. joi, 2 octombrie) cu premierul României, cu domnul Ilie Bolojan. Este necesară o regândire, o restructurare și o reorganizare a Direcțiilor de Sănătate Publică din România. Este evident că nu funcționează corespunzător acest mod de verificare, de control și de monitorizare în unitățile sanitare din această țară.

Nu vreau să mă pronunț înainte de a avea toate elementele, însă vă spun că am în cap, am de mult, dar acum mi s-a confirmat că este necesară și o vom face cel mai probabil până la finalul acestui an, o regândire, o reorganizare, poate chiar o comasare a Direcțiilor de Sănătate Publică, a centrelor regionale din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică și o regândire a activității, dacă doriți, de epidemiologie din cadrul acestor unități”, a declarat Alexandru Rogobete, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit acestuia, în prezent, doar 14 DSP-uri din țară au un director care a ocupat funcția prin concurs.

„În momentul de față, 14 DSP-uri din această țară au manager, director executiv care ocupa această poziție prin concurs. În 28 din ele sunt cu exercitare temporară. Dar ținând cont de intenția pe care o avem și anume de a reorganiza gândirea și modul de funcționare al Direcțiilor de Sănătate Publică, nu pot răspunde când este următorul concurs pentru că s-ar putea să nu mai existe concursul.

Am spus că vom gândi împreună cu echipele Ministerului Sănătății, gândim împreună cu celelalte instituții, noua formulă de funcționare, organizare, reorganizare sau poate chiar comasare a Direcțiilor de Sănătate Publică, a centelor regionale din cadrul inspecției, din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică”, a mai spus ministrul Sănătății.

