Dispeceratul comun ISU-SMURD-Ambulanță din Alba ar putea fi mutat într-un sediu nou. Locația propusă

Dispeceratul comun ISU – SMURD – Ambulanță din Alba, care preia apelurile prin numărul de urgență 112, ar putea fi mutat în curând într-un corp al Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia. Solicitarea a fost făcută de către conducerea ISU Alba, fiind motivată de lipsa acută de spații la nivelul inspectoratului.

Un proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației a unei părţi din imobilul (construcție) a Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia, în spațiu cu altă destinație, pentru desfășurarea activității dispeceratului ISU-SMURD-SAJ, urmează să fie dezbătut în curând în Consiliul Local al municipiului Alba Iulia.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Unirea” al județului Alba a solicitat, în luna iunie, punerea la dispoziție a unor spații pentru organizarea unui punct de dispecerat operativ, din lipsă acută de spații la nivelul unității existente.

Acestea trebuie să includă: cameră de dispecerat permanentă 24 de ore din 24, 7 zile din 7, care va consta în preluarea apelurilor prin SNUAU 112, grupuri sanitare, spațiu de odihnă și de servire a mesei.

Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia dispune, la parterul clădirii din Corpul C, de un spațiu cu 3 săli pe partea dreaptă cu intrare proprie din curtea școlii, separate de spațiile de învățământ ale elevilor din ciclul primar, care nu mai este utilizat în prezent pentru activități didactice.

Din anul 2003 și până în luna mai 2025, la parter a funcționat Grădinița cu Program Prelungit nr. 16, care s-a mutat într-o nouă locație.

Având în vedere necesitățile operaționale ale ISU Alba, s-a identificat oportunitatea utilizării acestui spațiu de către ISU-SMURD-SAJ pentru instalarea unui dispecerat și a unor facilități conexe.

În prezent, spațiul propus nu mai este utilizat în procesul educațional și nu afectează desfășurarea activităților didactice ale instituției.

Conducerea Liceului Tehnologic împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Alba și-au exprimat acordul pentru schimbarea destinației spațiilor de învățământ disponibile, în spații cu altă destinație, în conformitate cu prevederile legale.

„Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba este o instituție esențială pentru protejarea vieții, bunurilor și mediului, iar facilitatea unui spațiu operațional modern contribuie direct la siguranța cetățenilor municipiului. Prin schimbarea de destinație propusă, se valorifică eficient un spațiu neutilizat în prezent, în beneficiul comunității locale, fără a prejudicia activitatea educațională. Măsura este legală, oportună și justificată prin interesul major pe care îl servește”, se precizează în raportul de specialitate.

