Eveniment
28 decembrie: Unde vor fi amplasate radarele de viteză în județul Alba. Lista drumurilor
28 decembrie: Reprezentanții IPJ Alba au anunțat lista drumurilor pe care vor fi amplasate radarele de viteză în județul Alba.
Polițiștii atrag atenția cu privire la circulația pe drumurile publice în această perioadă. Județul Alba și o mare parte din țară este sub avertizare de intensificări ale vântului și precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol.
Amplasarea radarelor în data de 28 decembrie 2025
- Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj
- Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu
- Drumul Naţional 7 - Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara
- Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori
- Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu
- Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni
- Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa
- Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
- Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian
- Cugir – strada Victoriei
- Ocna Mureş – Războieni – Noşlac
