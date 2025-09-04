Connect with us

Actualitate

Doar unul din patru tineri din România este absolvent de studii superioare. Cea mai mică pondere din Uniunea Europeană

zile libere 2025

Publicat

acum 15 secunde

România are cea mai mică pondere de absolvenți de studii superioare din UE în segmentul 25-34 de ani, 23%, mult sub media Uniunii de 44%. Precizarea a fost făcută de Cristian Popa, membru al Consiliului de administrație al BNR.

”Se redeschid școlile. Peste emoții și festivități, cifrele despre educație rămân îngrijorătoare: de exemplu în segmentul 25-34 de ani, România are cea mai mică pondere de absolvenți de studii superioare din UE (23%), mult sub media Uniunii de 44%.

Cu alte cuvinte, doar 1 din 4 tineri este absolvent de studii superioare. La polul opus, în Irlanda, aproape 2 din 3 au studii superioare (beneficiază și de un context economic aparte ce include un regim de taxare favorabil, ce atrage companii de tehnologie și, implicit, mulți absolvenți).

În contrast, mulți tineri formați în România aleg să profeseze în alte state europene, poate unii chiar în Irlanda. Diaspora poate explica parțial procentul redus, alături de participarea mai mică în învățământul superior și de abandonul școlar”, a subliniat Cristian Popa, potrivit Agerpres.

Posibilități limitate de a beneficia de educație

Potrivit acestuia, problema începe însă mai devreme. O mare parte a populației din mediul rural are posibilități limitate de a beneficia de educație. Aproximativ 42% dintre elevii români nu pricep ceea ce citesc, aproape 49% nu pot face conexiuni matematice și 44% nu înțeleg fundamentul științific al unor fenomene familiare.

Cristian Popa menționează că sursa o reprezintă testele PISA din 2022, unde am fost penultimii din UE. În acest context, el afirmă că este greu să concurăm cu irlandezii cu astfel de cifre în CV.

”Iar înainte de a ‘judeca’ generația 25-34, merită să privim și către generația mea, 25-64 de ani, adică o mare parte din forța de muncă. Dacă 1 din 4 părea puțin, aici lucrurile stau chiar mai rău: doar 1 din 5 are studii superioare.

În ecuația creșterii intră mereu trei ingrediente: oameni, capital, tehnologie. Așadar, creșterea ponderii studiilor superioare ajută, dar nu este suficientă. Capitalul și tehnologia cântăresc greu, iar o forță de muncă mai bine pregătită valorifică aceste investiții. În plus, cererea de competențe în UE se mută accelerat spre meserii cu valoare adăugată mare. Educația terțiară alimentează inovația, productivitatea și creșterea. Există o corelație clară între studii și venituri, însă o diplomă nu garantează, de una singură, venituri ridicate sau competitivitate”, scrie Cristian Popa.

El menționează că ar fi de dorit, desigur, să fim ca Irlanda. Însă și Germania, spre exemplu, are o pondere a terțiarului sub media UE, dar excelează la productivitate, capital, exporturi și salarii.

”De aceea spun mereu: capitalul curge unde este cel mai bine primit și, dacă vine, ne va fi și nouă mai bine. Mai mult focus pe rezultate și mai multă concurență ar putea ridica nivelul general de bunăstare”, a mai scris Cristian Popa.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

zile libere 2025
Actualitateacum 15 secunde

Doar unul din patru tineri din România este absolvent de studii superioare. Cea mai mică pondere din Uniunea Europeană
Actualitateacum 31 de minute

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia participă la Festivalul Stradal WonderPuck Cluj-Napoca, cu două spectacole
Evenimentacum O oră

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Actualitateacum 17 ore

Investiții în educație la Șpring. Stadiul lucrărilor la școlile și sala de sport din comună
birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Administrațieacum 2 zile

Primăriile din Alba care scapă de concedieri. Pe cine ocolește valul reducerilor de personal anunțat de Guvernul Bolojan
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

Titluri de stat Fidelis 2025: începe o nouă ediție a programului, cu dobânzi de până la 8,20%. Condiții
Economieacum 2 zile

România, pe locul patru în top țări europene cu cele mai ieftine locuințe. Unde sunt cele mai scumpe chirii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 2 zile

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 3 zile

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 ore

Cine transmite la TV meciul România – Canada. Programul complet al grupei în care joacă tricolorii
plinko jocuri reguli joc
Sportacum 2 zile

Cum se joacă Plinko? Reguli și strategii (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

ora de vară
Evenimentacum 4 ore

Ora de iarnă 2025: când se dau ceasurile înapoi cu o oră. Cea mai lungă zi din an și efecte asupra sănătății
prajitura dulciuri
Actualitateacum 8 ore

4 septembrie: Ziua Desertului în Plus, în care ne este permis un mic răsfăț dulce
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 5 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum o săptămână

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Evenimentacum 6 zile

Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

zile libere 2025
Actualitateacum 16 secunde

Doar unul din patru tineri din România este absolvent de studii superioare. Cea mai mică pondere din Uniunea Europeană
Educațieacum 2 ore

Burse școlare 2025-2026: regulile de acordare a burselor pentru elevi în noul an școlar. Sumele, pe categorii
Mai mult din Educatie