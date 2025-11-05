Connect with us

Document fals, atribuit Băncii Naționale a României, distribuit în mediul online. Atenționările BNR

acum O oră

Banca Națională a României (BNR) atrage atenția publicului asupra unui document fals care poartă sigla instituției și care este distribuit în mediul online.

Potrivit reprezentanților BNR, documentul „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală” care circulă în spațiul online, datat 03.11.2025 și purtând sigla instituției, reprezintă un fals.

BNR nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document și nu deține atribuții legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri.

Aceștia avertizează faptul că, deși în cuprinsul documentului sunt utilizate denumiri și nume reale ale unor structuri și angajați ai BNR (inclusiv Direcția Platforme Digitale și Securitate Cibernetică), precum și a siglei, antetului sau a datelor de contact reale ale BNR, folosirea acestor elemente a fost făcută fără acordul instituției și în scopul inducerii în eroare a publicului.

Prin urmare, BNR respinge categoric conținutul prezentat în acest material.

BNR reamintește publicului că:

  • toate comunicatele oficiale ale băncii centrale sunt publicate exclusiv pe site-ul instituției: https://www.bnr.ro/ și pe canalele oficiale de comunicare ale BNR (X, YouTube, LinkedIn, Instagram, Bluesky)
  • orice document atribuit BNR care circulă în afara acestor canale trebuie tratat cu maximă prudență
  • transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR întră în categoria Falsuri în înscrisuri, constituie infracțiuni de fals și uz de fals potrivit prevederilor Codului penal și se sancționează conform legislației în vigoare.

BNR a sesizat autoritățile competente pentru investigarea acestei tentative de dezinformare și recomandă publicului să nu dea curs, să nu semneze și să nu redistribuie documentul fals.

