Eveniment

Doi tineri din Alba, reținuți după ce au spart o biserică din Sibiu. Ar fi furat bunuri în valoare de 6.000 de euro

Publicat

acum 2 ore

Doi tineri din Alba au fost reținuți după ce au furat dintr-o biserică din Sibiu, bunuri în valoare de 6.000 de euro. 

Doi bărbați de 19 și 28 de ani, din județul Alba, au fost reținuți la data de 16 noiembrie de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Copșa Mică, fiind bănuiți că ar fi pătruns într-o biserică din localitate, de unde ar fi furat bunuri în valoare de aproximativ 6.000 de euro.

Polițiștii au reușit să recupereze o parte din prejudiciu în urma acțiunilor operative desfășurate, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Sesizarea a fost făcută în dimineața zilei de 16 noiembrie, în jurul orei 07:00, de o femeie de 67 de ani, localnică.

Femeia a anunțat că persoane necunoscute ar fi intrat prin efracție în lăcașul de cult și ar fi sustras mai multe bunuri.

În urma verificărilor, polițiștii din Copșa Mică, sprijiniți de colegii din cadrul I.P.J. Alba, i-au identificat rapid pe cei doi suspecți.

Aceștia ar fi pătruns în biserică în noaptea de 15 spre 16 noiembrie și ar fi furat trei boxe, două laptopuri și două stații audio.

Cei doi tineri au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați Judecătoriei Mediaș pentru dispunerea unei măsuri preventive.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal deschis pentru furt calificat, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș.

Foto: Arhivă

