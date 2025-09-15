Doliu la Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia. Una dintre fondatoarele instituției a încetat din viață

Doliu la Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia: Mioara Diaconu (Huiu), cunoscută de apropiați ca Țuky, una dintre fondatoarele teatrului, a decedat.

„Teatrul de Păpuși „Prichindel” anunță, cu mare regret, încetarea din viață a celei care, alături de membrii familiei sale, a pus bazele acestui teatru – MIOARA (HUIU) DIACONU, Țuky cum îi spuneau apropiații.

Un artist dedicat, trup și suflet, meseriei de păpușar și acestui teatru. Primul premiu pe țară pentru mânuire este câștigat în 1956 de Mioara (Huiu) Diaconu. Iată, un motiv de mândrie pentru un teatru atât de mic și de tânăr.

Redăm gândurile domniei sale transmise pentru aniversarea de 70 de ani a teatrului:

„De ziua ta, îți trimit în gând un buchet mare de Nu-mă-uita. Este drept că sunt floricele mici și modeste, dar așa te-ai născut și tu, din dragostea pentru copilării, dintr-un oraș mic, dar mare prin trecutul lui.

Îți amintești cum ne jucam de-a ieduțu, de-a ursuleții, și cum ne bucuram de râsetele copiilor care veneau să ne vadă?!

Acum când îți scriu îmi dau seama ce dor îmi este să mă mai joc cu tine. Dar eu acum sunt o bătrânică și tu un băiat mare. Am auzit că ai primit o casă nouă, mare și frumoasă. Asta înseamnă că ești iubit și apreciat. Mă bucur mult și sunt mândră de tine.

Din păcate anii zboară și curând n-o să mai auzim nimic unul de celălalt. Te rog însă ceva: când vei colinda țara și lumea împreună cu noii tăi prieteni frumoși și talentați, să duceți cu voi faima orașului natal ˂sus tot mai sus”.

Cu dragoste, a ta,

Mioara Huiu Diaconu, actriță”

NU TE VOM UITA NICIODATĂ!

Dumnezeu să te odihnească!”, au scris reprezentanții teatrului într-o postare pe pagina de Facebook.

