Dosar penal pentru un bărbat din Alba care deținea articole pirotehnice interzise de lege. Atenționările polițiștilor

Un bărbat din Alba s-a ales cu dosar penal după ce polițiștii au descoperit că deținea și folosea articole pirotehnice interzise de lege. Oamenii legii reamintesc regulile ce trebuie respectate.

Potrivit IPJ Alba, marți, 16 decembrie polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au depistat, pe raza localității Colțești, un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din Colțești, care deținea și folosea articole pirotehnice din categoria P1, interzise publicului larg.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept.

Poliția Alba reamintește cetățenilor faptul că este interzisă utilizarea articolelor pirotehnice de către publicul larg a articolelor pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1,P2.

Cele din categoria P1 (ex: petarde, fumigene colorate) pot fi puse la dispoziţia persoanelor fizice doar integrate într-un vehicul sau într-o piesă detaşabilă a unui vehicul.

De asemenea, este interzisă comercializarea oricărui tip de articole pirotehnice de către persoanele fizice sau juridice neautorizate.

Operatorii economici autorizați pot comercializa către publicul larg (persoanele care au împlinit 16 ani) doar articole pirotehnice din categoria F1 (ex: artificii de brad, bețișoare bengale, jerbe mici, granule scânteietoare).

foto: arhivă, rol ilustrativ

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News