Drept la replică al Grupului Skepsis. Precizări ale trupei de actori amatori din Alba Iulia, după un articol apărut în alba24.ro

Grupul Skepsis, trupa de actori amatori din Alba Iulia a trimis pe adresa redacției un drept la replică, după un articol apărut în alba24.ro.

Este vorba despre articolul: Cum s-au cheltuit aproape 200.000 de euro la Alba Iulia pe câteva piese de teatru de amatori. Fonduri Norvegiene cu ”Skepsis”.

În articol a fost prezentat modul în care asociația a cheltuit aproape 200.000 de euro, (bani obținuți din granturi norvegiene) pe mai multe activități artistice la Alba Iulia. Datele folosite în articol au fost oferite chiar de reprezentații asociației, în urma unei solicitări a reporterilor alba.24.ro.

Redăm mai jos dreptul la replică pe care l-au trimis reprezentații trupei de teatru de amatori, Grupul Skepsis.

Drept la replică

La începutul săptămânii în curs, Asociația Grupul Skepsis a fost ținta unui articol pe care îl considerăm ca având cu caracter defăimător apărut în ziarul online Alba24, publicat de dl. Cristian Panu și intitulat : Cum s-au cheltuit aproape 200.000 de euro la Alba Iulia pe câteva piese de teatru de amatori. Fonduri Norvegiene cu ”Skepsis”.

În spiritul dreptului la replică și pentru o informare așezată într-o perspectivă corectă, considerăm necesar să venim cu o serie de precizări și clarificări.

Înainte de a vorbi despre cum s-au cheltuit la Alba Iulia 200.000 euro, s-ar cuveni să vorbim despre cine, de unde și cum s-au obținut acești bani. La final vom încerca să răspundem și la întrebarea: de ce deranjează o organizație de tineret liniștea orașului de provincie?

Cine este beneficiarul proiectului ?

Asociația Grupul Skepsis este un O.N.G. înființat în anul 2006, care reprezintă legal trupa de teatru Skepsis. Scopul acestei asociații a fost acela de a dezvolta programe de formare pentru tineri artiști, de a pregăti și desfășura activități și evenimente și proiecte culturale pentru Alba Iulia.

În prezent trupa de teatru are în componență 11 actori adulți, dintre care 6 cu studii nivel licență sau master în arta dramatică, toți fiind plătiți mai mult sau mai puțin pentru prestațiile lor prin proiectele derulate (acolo unde bugetul permite) și din încasările pe care trupa de teatru le câștigă la evenimente publice sau private la care este invitată să presteze servicii artistice.

Da, trupa de teatru este invitată constant și colaborează cu firme care organizează evenimente la nivel național și internațional și asta spune câte ceva despre profesionalismul grupului. În cadrul organizației, alături de actorii adulți se pregătesc și se formează în prezent peste 40 de tineri elevi și studenți din Alba Iulia și județul Alba, care nu vor decât să cultive frumosul și educația prin artă, iar asta spune ceva despre dimensiunea amatorială a grupului, cu care ne mândrim deoarece este o dovadă că iubim ceea ce facem și dorim să dăm mai departe din experiența și pasiunea noastră.

De unde și cum s-au obținut 200.000 euro ?… NU din bugetul local !

Fiind un O.N.G., Asociația Grupul Skepsis își obține fondurile necesare derulării activității din sponsorizări, încasări și fonduri nerambursabile, depunând proiecte anual acolo unde există surse de finanțare pentru proiecte culturale (uneori câștigăm finanțări, alteori nu).

În anul 2022, Asociația Grupul Skepsis, în parteneriat cu Municipiul Alba Iulia și organizația DAVVI – SENTER FOR SCENEKUNST (Norvegia) a depus o cerere de finanțare pentru un proiect cultural intitulat „Cetatea Artelor – Artă în inima Cetății”, prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului RO-CULTURA. Parteneriatul public-privat și prezența unui partener din țările nordice a fost una din condițiile pe care orice potențial beneficiar trebuia să o îndeplinească. Proiectul a fost unul dintre cele 17 proiecte la nivel național care au câștigat finanțare în sesiunea 3 – Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului. De „vină” a fost proiectul bine scris, comisia de evaluare și finanțatorul care au considerat că scopul, obiectivele, activitățile și bugetul propus corespund criteriilor de selecție.

Bugetul proiectului a inclus cheltuieli cu salarii pentru 8 membri ai echipei de proiect timp de 12 luni și pentru 10 actori ai trupei Skepsis timp de 3 luni, cheltuieli de achiziții și închiriere decor, costume, echipament, materiale de creație, transport și onorarii artiști și trupe invitate. Dacă finanțatorul ar fi apreciat că s-au propus cheltuieli neeligibile sau prea mari pentru salarii, achiziții, servicii de închiriere, transport, proiectul nu ar fi primit finanțarea.

Proiectul s-a derulat pe perioada decembrie 2022 – decembrie 2023. S-au organizat evenimente artistice ce au adus zeci de artiști români și străini în Cetatea Alba Carolina; au fost organizate în premieră națională expoziții de artă plastică, ateliere de creație interactive, spectacole de teatru nonverbal și Commedia dell’Arte, precum și concerte stradale de muzică renascentistă și medievală.

De asemenea, prin intermediul microstagiunii teatrale denumită „Teatru în Inima Cetății,” au fost pregătite și prezentate şase spectacole de teatru, acoperind o gamă variată de genuri și abordări, oferind o experiență artistică diversificată în spații neconvenționale.

Colaboratori în proiect au fost organizații și instituții locale și naționale care și-au adus aportul și au susținut prezentarea și desfășurarea evenimentelor din proiect: Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; Guvernul României – Departamentul pentru Relații Interetnice; Centrul Multicultural ”Liviu Rebreanu” Aiud; Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia ; Fundația „Inter-Art” Aiud. Pentru a susține buna imagine a acestora, menționăm că indiferent de nivelul implicării în proiect, aceste instituții și organizații colaboratoare nu au primit sub nici o formă nici un ban din bugetul proiectului, oferind găzduire și prezentare evenimente, resurse umane sau asistență în promovare ca și contribuții la implementarea proiectului.

Bani aduși la Alba Iulia, cheltuiți pentru dezvoltarea experienței trupei de teatru Skepsis și creșterea audienței

Finanțarea a fost primită pe sesiunea Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului, iar spiritul în care a fost scris proiectul a fost acela de a asigura cursuri de formare și aprofundare a cunoștințelor actorilor trupei de teatru Skepsis și de câștiga experiență alături de profesioniști din țară și din străinătate și de a produce și prezenta în aer liber și în spații neconvenționale o serie de spectacole și evenimente.

Bugetul a fost cheltuit conform contractului de finanțare și orice modificare pe parcurs a avut nevoie de acordul finanțatorului. Fiecare activitate din cadrul proiectului și fiecare eveniment a necesitat costuri de producție și organizare. Cele mai mari sume au fost cheltuite pe achiziții și închirieri de costume, măști, decor, materiale de creație, salarii pentru echipa de proiect și pentru actorii trupei Skepsis.

Asociația Grupul Skepsis a trebuit să predea o raportare detaliată intermediară și una finală finanțatorului, care în urma evaluării a validat eligibilitatea cheltuielilor și la cererea noastră, a aprobat chiar prelungirea proiectului cu o lună dat fiind tocmai faptul că s-au înregistrat economii în cheltuieli. Toate cheltuielile au fost justificate și orice organizație sau persoană care a fost implicată vreodată în implementare de proiecte pe fonduri norvegiene, știe cât de meticulos este controlul din partea finanțatorului.

Cu cât au fost plătiți artiștii participanți invitați – comparația cu Smiley, Delia și alții

În articolul din Alba24 se prezintă costurile pe activitate și se lasă impresia că sumele aferente au mers în buzunarul artiștilor. Ceea ce se omite a se preciza în articol, mai mult sau mai puțin intenționat, este faptul că aceste costuri pe activități nu reprezintă strict onorarii, ci includ toate cheltuielile de logistică, producție și prezentare a activităților. Onorariile sunt doar o parte din costul fiecărei activități, și sigur că au existat onorarii pentru artiștii și grupurile invitate, însă cel mai mare onorariu nu a depășit 5000 euro.

Autorul articolului face o serie de comparații afirmând ”Comparativ, în 2023, onorariul pentru Inna la un concert era de 20.000 de euro, al Deliei aproape 15.000, iar Smiley – 12.000 de euro.. ”. Pentru o comparație validă, corect ar fi fost să adaoge și cheltuielile de logistică, producție și prezentare a concertelor acestora (închiriere echipament tehnic, sunet, lumini, plata personalului tehnic… etc).

Ce fel de artiști, ce fel de spectacole și ce fel de ateliere de formare

Se insinuează în articol faptul că au fost aduși la Alba Iulia prin proiectul nostru artiști amatori. Toți artiștii, formatorii și grupurile invitate în cadrul proiectului au fost artiști și grupuri profesioniste din țară sau din străinătate, selectați pe baza CV-urilor artistice care certifică experiența în domeniu. Dintre toți artiștii participanți, cei 10 tineri actori ai trupei de teatru Skepsis incluși în proiect au fost cei cu cea mai puțină experiență. Însă actorii trupei de teatru Skepsis au reprezentat un grup beneficiar în proiect, fiind incluși tocmai pentru a-și aprofunda cunoștințele și pentru a crește prin participarea la cursuri de formare, activități de producție și prezentare de spectacole în cadrul proiectului.

În articolul publicat se ia în derizoriu faptul că actorii trupei Skepsis au practicat exerciții și tehnici specifice anului I de actorie, ca și cum la asta s-ar fi redus atelierele de formare.

Menționăm că în cadrul atelierelor formatorii au coordonat pentru actorii trupei de teatru Skepsis practica unor exerciții și tehnici specifice artei actorului, de la forme simple la forme complexe, au testat nivelul fiecărui actor și au formulat un program de aprofundare fiindcă exact pentru asta au fost aduși prin proiect la Alba Iulia. Rezultatele s-au văzut în spectacolele care au fost create și se vor vedea în continuare în spectacolele viitoare.

Participarea publicului

Se punctează în mod repetat, în articol, ideea că participarea publicului a fost redusă. Cu privire la acest aspect, menționăm că cifrele transmise de noi reprezintă numărul de persoane din public care au fost de acord să se treacă pe liste de prezență la evenimente. Participarea directă a unui număr de 1400 de spectatori a fost una din țintele proiectului agreată de finanțator, fapt pentru care trupa de teatru Skepsis a utilizat liste de prezență. Este o chestiune de bun simț să îți dai seama că fiind vorba de evenimente prezentate în aer liber, în spații publice, cu acces liber, membrii echipei de proiect nu au avut cum să treacă pe la fiecare om în parte și nici nu au putut reține oamenii după trminarea spectacolelor. Numărul real este mai mare, dovezi fiind fotografiile de la evenimente și transmisiile live disponibile pe pagina facebook a grupului.

Mai afirmă autorul articolului că publicul a fost prezent în număr mult mai mare la alte spectacole organizate de teatre cunoscute. Stimate d-le jurnalist, tocmai asta a fost una din țintele proiectului Cetatea Artelor, de a ne adresa unui public neprogramat, de a transforma strada într-o scenă vie, pentru asttfel de argumente a fost punctat proiectul. Și nu vedem ce este rău în asta. Ideea a fost de a prezenta spectacole și a trezi curiozitatea unor oameni care în mod obișnuit nu caută sălile de spectacol pentru ca după aceea, ca un efect pozitiv, să ajungă în sălile de spectacole.

Comparația cu unul dintre evenimentele organizate de o instituție locală

Mai departe în articol, autorul face o comparație total incorectă între bugetul proiectului desfășurat de Grupul Skepsis și bugetul Festivalului Internațional de Teatru ”Povești”, organizat de Teatrul de Păpuși „Prichindel”. Și ne pare rău că trebuie să dezvoltăm ideea, însă nu noi am adus-o în discuție și sperăm că aveți acordul acestei instituții de a-i folosi numele și evenimentul ca termen de comparație.

În primul rând comparația nu e validă deoarece festivalul susnumit este un eveniment organizat de o instituție, pe parcursul a câtorva zile, cu un buget alocat anual alocat din partea unor instituții locale, pe când proiectul Skepsis a fost organizat de un O.N.G., s-a derulat timp de un an, incluzând mai multe activități diverse și cu un buget obținut printr-un grant care s-a finalizat, deci nu se mai repetă. Dacă această instituție ar fi considerat că este nedreptățită în vre-o privință prin comparație cu un O.N.G, ar fi emis un comunicat sau ar fi afirmat asta în spațiul public.

Dacă acest grant ar fi fost obținut de Grupul Skepsis pentru a organiza un singur eveniment, un festival, timp de câteva zile, am fi făcut acest lucru. Însă grantul a fost obținut pe un plan asumat de activități multiple agreate de finanțator.

Dacă doriți o comparație validă, păstrând proporțiile, vă rugăm să comparați două evenimente similare : cercetați și publicați bugetul de care a beneficiat Festivalul „Povești” la fiecare ediție, precum și cheltuielile aferente. Apoi comparați cu Festivalul Internațional de Teatru de Tineret APOLLO, organizat de Grupul Skepsis (care este un proiect distinct).

Menționăm aici faptul că Grupul Skepsis respectă și apreciază eforturile Teatrului de Păpuși „Prichindel”, munca actorilor și a echipei de management de acolo, și din punctul nostru de vedere eforturile noastre sunt complementare și nicidecum concurențiale, așa cum le prezintă dl. jurnalist.

Marea întrebare: de ce deranjează o organizație de tineret peisajul cultural din Alba Iulia ?

Trupa de teatru Skepsis există de 22 de ani în Alba Iulia, iar Asociația Grupul Skepsis și-a intensificat activitatea începând cu anul 2011. În 2014 Grupul Skepsis a beneficiat de o finanțare prin programul Europa Creativă și a organizat prima ediție a unui Festival Internațional de Teatru de Tineret –APOLLO. Au urmat alte două proiecte culturale importante : Stagiunea cu Skepsis și Zilele Medievale ale Bălgradului – Festival de Artă Medievală. Acestea sunt proiecte distincte, implementate anual de Grupul Skepsis, unde Primăria, în calitate de Partener, asigură maxim 25% din bugetul necesar, banii fiind primiți după raportările narative și financiare – ceea ce înseamnă că trupa Skepsis, alături de ceilalți parteneri și sponsori acoperă integral cheltuielile până la finalizare.

Și poate aici deranjăm puțin, fiindcă ne-am dovedit a fi o organizație de tineret activă care implică tinerii și încurajează educația continuă prin artă. Fiindcă încercăm și reușim să schimbăm ceva în bine, să aducem un plus în viața socială și culturală a unui oraș pe care unii îl vor amorțit și preocupat doar de rutină. Sau poate fiindcă reușim de mai mult de 10 ani să ne finanțăm activități, să întreținem parteneriate și să dezvoltăm evenimente, fiindcă îndrăznim să credem că Alba Iulia trebuie să crească social și cultural și că avem o datorie nobilă de a fi parte din asta, alături de alte organizații locale. Sau poate fiindcă menținem teatrul ca un act cultural viu și prezent într-un oraș fără teatru (național sau municipal), așa puțin cum ne pricepem – niciodată nu am afirmat că suntem excepționali, nemaipomeniți și întotdeauna am promovat ideea că educația și formarea artistică sunt procese continue.

În final

A fost organizată o conferință de presă în luna noiembrie la care s-au prezentat toate activitățile și rezultatele proiectului și la care au fost trimise invitații presei locale. Dacă ați fi binevoit să participați, d-le Cristian Panu, v-am fi răspuns atunci la toate întrebările. Ați preferat însă să așteptați 3 luni, să solicitați un material informativ și să scrieți un articol părtinitor, luând în derizoriu o trupă de teatru, denigrând dorința unor tineri din acest oraș de a evolua, prezentând informațiile trunchiat și aducând în discuție comparații forțate.

A fost alegerea dvs și o acceptăm așa cum e. Alegem și noi să venim cu aceste precizări și clarificări dacă ne-ați fi propus o discuție onestă vă puteam răspunde la întrebări suplimentare și elimina orice dubii înainte de publicarea materialului.

Și pentru că în articol se folosesc deseori comparații, ne întrebăm în final cu ce deranjăm de fapt prin faptul că desfășurăm proiecte culturale în Alba Iulia: deranjăm fiindcă reușim să creăm un termen de comparație?

Cu speranță de mai sinceră înțelegere,

Viorel Cioflică – Manager

GRUPUL SKEPSIS

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News