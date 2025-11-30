Florin Roman, critici la adresa prefectului PNL de Alba, pentru modificări care ”mistifică istoria” la depunerea de coroane

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, lansează critici dure la adresa prefectului Nicolae Albu și a Garnizoanei Alba, după ce personalitățile istorice ale Marii Uniri cum sunt Maniu, Brătianu și Flueraș, au fost trecute la finalul ceremoniei oficiale de depunere de coroane, contrar tradiției din ultimii 30 de ani.

Roman susține că este „pentru prima dată după 1989” când ordinea protocolară este modificată în acest mod.

Într-o postare publică, deputatul acuză o „mistificare a istoriei” și afirmă că:

„Marii făuritori ai României Mari au fost incluși la finalul ceremonialului, nu la început, cum s-a procedat în ultimii 35 de ani.”

Istoria evenimentelor din 1918 este „una singură”, scrisă de liderii politici ai vremii, Regele Ferdinand și Regina Maria.

Minimalizarea rolului liderilor liberali, țărăniști, socialiști, precum și al bisericii ortodoxe și greco-catolice, ar demonstra „o profundă necunoaștere a istoriei actului Marii Uniri”.

Florin Roman transmite că se „delimitează ferm” de această decizie, pe care o consideră lipsită de respect față de înaintași: „Cine nu își respectă trecutul, nu poate avea viitor”.

Conform procedurilor, protocolul privind depunerea coroanelor este stabilit anual de Garnizoana Alba și Instituția Prefectului Alba. Prefectul județului este Nicolae Albu (PNL).

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News