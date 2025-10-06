DSP Alba face verificări la Spitalul Municipal Aiud privind condițiile igienico-sanitare din unitatea medicală

DSP Alba a anunțat că va face verificări la Spitalul Municipal Aiud privind condițiile igienico-sanitare din unitatea medicală.

Măsura vine după ce imagini cu așternuturi pătate aflate pe paturile pacienților au fost mediatizate online.

“Am dispus un control complet și complex la Spitalul Municipal Aiud, care se va realiza mâine. Nu tolerăm abateri de la legislație de niciun fel, prioritatea noastră rămâne protejarea sănătății populației și a siguranței pacientului. După finalizarea controlului , vom face publice rezultatele acestuia”, a anunțat șeful DSP Alba, Alexandru Sinea.

Reprezentanții Spitalului Municipal Aiud au precizat, luni, că după o verificare internă, concluziile au arătat că așternuturile respective ”nu erau murdare, ci pătate cu substanțe dezinfectante utilizate în mod curent în cadrul tratamentelor medicale acordate pacienților”.

Potrivit surselor citate ”aceste pete pot apărea în urma aplicării unor substanțe antiseptice sau dezinfectante, dar nu reprezintă un pericol pentru sănătatea pacienților și nu indică lipsa de igienă”.

Conducerea spitalului asigurăm pacienții și aparținătorii că ”Spitalul Municipal Aiud respectă cu strictețe toate normele de igienă și siguranță, iar menținerea unui mediu curat și sigur pentru toți cei internați rămâne o prioritate permanentă”.

