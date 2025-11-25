Connect with us

DSVSA Alba: Examenul trichineloscopic este obligatoriu pentru porcii crescuți și sacrificați în gospodărie

Publicat

acum 41 de secunde

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba reamintește consumatorilor că examenul trichineloscopic este obligatoriu pentru porcii crescuți și sacrificați în gospodărie. Măsura este instituită pentru a preveni îmbolnăvirea cu trichineloză.

Trichineloza este o boală parazitară care se transmite la om prin consumul de carne infestată cu larve ale parazitului Trichinella. Infestarea nu produce semne clinice la animale, astfel încât porcul nu prezintă simptome care să indice prezența parazitului. Din acest motiv, singura metodă de depistare este examenul trichineloscopic, transmite instituția.

Este strict interzis consumul oricărui produs provenit de la porcul sacrificat (inclusiv urechi, șorici etc.) înainte de efectuarea analizelor.

Atenționări DSVSA Alba. Reguli pentru consumatori

Examinarea pentru Trichinellaspp. este obligatorie atât pentru porcii identificați și înregistrați în baza națională de date, cât și pentru cei neidentificați. Probele necesare pentru analiză se recoltează din: limbă, musculatura intercostală, pilierii diafragmatici, mușchii maseteri, mușchii abdominali sau porțiuni din diafragmă aflate în apropierea coastelor și sternului.

Sacrificarea porcului în gospodărie și consumul cărnii fără control sanitar-veterinar pot avea consecințe grave asupra sănătății. Este recomandat să solicitați vizita medicului veterinar înainte de sacrificare, pentru verificarea stării de sănătate a animalului și pentru îndrumare privind prelevarea probelor necesare.

Consumatorii pot efectua examenul trichineloscopic la circumscripțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, la cabinetele medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți, prezenți în toate cele 78 de unități administrativ-teritoriale din județ, precum și în alte cabinete veterinare autorizate.

Infestarea porcului poate apărea atunci când nu sunt respectate măsurile generale de biosecuritate, prin ingerarea accidentală de carne, subproduse sau rozătoare infestate, fie în exploatațiile gospodărești, fie în crescătoriile de porcine.

