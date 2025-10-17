Connect with us

DSVSA Alba: Peste 700 de unități alimentare, veterinare și mijloace de transport, înregistrate în primele trei trimestre din 2025

acum 46 de secunde

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a verificat, înregistrat și/sau autorizat, în primele trei trimestre din anul 2025, peste 700 de unități din domeniul alimentar, unități sanitar-veterinare și mijloace de transport de pe raza județului Alba. 

Potrivit unui comunicat DSVSA Alba, în perioada ianuarie-septembrie 2025, inspectorii sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor din cadrul DSVSA Alba au verificat documentațiile și au eliberat documente de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, pentru:

  • 410 unități din domeniul alimentar;
  • 63 alte tipuri de unități sanitar-veterinare;
  • 235 mijloace de transport pentru produse alimentare, animale vii, furaje și produse neconforme cu normele de consum uman, transportate pentru neutralizare (SNCU).

În domeniul alimentar, cele mai numeroase înregistrări s-au realizat la:

  • magazine alimentare (101),
  • baruri și snack-baruri (50),
  • rulote și standurilor comerciale (44),
  • restaurante (38),
  • unități de tip fast-food (38),
  • stupine (23),
  • măcelării (16),
  • cantine (15),
  • unități de tip catering (11),
  • laboratoare de cofetărie-patiserie (11),
  • pizzerii(11).

De asemenea, în această perioadă, au fost înregistrate și pensiuni agroturistice, puncte gastronomice locale, unități de procesare lapte, unități de comerț online cu produse alimentare, unități de prelucrare fructe și legume, plăcintării, covrigării, patiserii etc.

De asemenea, în baza Ordinului ANSVSA nr. 10/2024, au fost autorizate sau reautorizate:

  •  9 adăposturi pentru câini fără stăpân;
  • 1 incinerator de mare capacitate;
  • 2 unități de procesare SNCU;
  • 5 exploatații apicole comerciale;
  • 3 petshop-uri;
  • 3 magazine de comercializare pui de o zi;
  • 28 tabere de vară pe exploatații tip pășune;
  • 32 mijloace de transport (pentru SNCU, furaje și cereale).

Totodată, conform Ordinului ANSVSA nr. 83/2014, au fost autorizate 12 magazine de furaje și 4 farmacii veterinare, iar potrivit Ordinului ANSVSA nr. 57/2010, au primit autorizație sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor:

  • 173 de mijloace de transport pentru produse de origine animală,
  • un abator de capacitate mică,
  • o unitate de tip catering,
  • o unitate de reambalare produse alimentare,
  • o hală și piață agroalimentară.

DSVSA Alba este autoritatea locală competentă pentru autorizarea și înregistrarea unităților din domeniul alimentar.

Documentația necesară, pentru fiecare tip de unitate în parte, se poate transmite inclusiv online, scanat, pe adresa de e-mail office-alba@ansvsa.ro, cu menționarea adreselor de contact.

Prin medicii veterinari oficiali și inspectori se va verifica atât documentația depusă cât și, la fața locului, îndeplinirea cerințelor din domeniul specific și a celor privind igiena produselor alimentare, respectiv a altor aspecte relevante în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Operatorii din sectorul alimentar din unităţile de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală şi nonanimală trebuie să se asigure că produsele obţinute şi comercializate către consumatorul final nu prezintă risc pentru sănătatea publică şi că sunt îndeplinite toate condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare referitoare la:

  • etichetare;
  • asigurarea trasabilităţii;
  • parametrii de calitate şi siguranţă ai materiilor prime şi ai produselor finite;
  • controlul potabilităţii apei;
  • instruirea personalului;
  • controlul stării de sănătate;
  • eliminarea dăunătorilor (insecte, rozătoare, păsări etc.);
  • eliminarea deşeurilor;
  • întreţinerea şi igiena spaţiilor şi a echipamentelor;
  • aplicarea procedurilor de bune practici de igienă,
  • bazate pe principiile siguranţei alimentului stabilite prin ghidurile de bune practici în cazul producătorilor agricoli crescători de animale sau, după caz, a principiilor sistemului Analizei riscurilor şi de identificare a punctelor critice de control (HACCP), având în vedere tipul unităţii, capacitatea de producţie şi specificul unităţii.
