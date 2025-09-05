Connect with us

DSVSA Alba: Sezonul de vară s-a încheiat fără toxiinfecții alimentare. Peste 250 de controale și amenzi de 100.000 de lei

de ce este bine sa mancam peste

Publicat

acum O oră

DSVSA Alba a anunțat vineri că sezonul de vară s-a încheiat în județ fără toxiinfecții alimentare. 

Cu scopul protejării sănătății consumatorilor, în contextul creșterii numărului de turiști, a rulajului de produse alimentare, dar și a evenimentelor private precum nunți și botezuri, DSVSA Alba a intensificat verificările tematice în perioada sezonului de vară.

În acest fel, obiectivul DSVSA Alba – zero toxiinfecții alimentare – a fost atins și în acest an.

În perioada 1 iunie – 31 august 2025, au fost efectuate 252 de controale tematice, în urma cărora au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 105.800 de lei și 28 de avertismente.

A fost retrasă de la comercializare o cantitate de 130 de kilograme de produse alimentare, care a devenit improprie consumului uman.

Principalele deficiențe constate:

  • nerespectarea normelor sanitar veterinare privind întreținerea spațiilor de prelucrare și depozitare;
  • ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
  • comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spații necorespunzătoare sau neaprobate sanitar veterinar;
  • nerespectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind condițiile de depozitare ale produselor alimentare;
  • încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind demonstrarea trasabilității.

În această perioadă au fost controlate toate categoriile de unități. Au fost verificate cerințe ce țin de întreg lanțul alimentar, de la producere și procesare, până la depozitare, transport și valorificare a produselor alimentare de origine animală și non-animală.

O atenție mai mare a fost acordată unităților de alimentație publică precum pensiuni cu bloc alimentar, tabere școlare, creșe și grădinițe care au funcționat în perioada vacanțelor școlare și a sezonului turistic de vară, cât și altor obiective în care se prepară şi/sau se servesc alimente sau se organizează mese festive.

Pentru asigurarea protecției consumatorilor, inspectorii sanitar-veterinari au colaborat cu reprezentanții altor instituții competente de la nivel județean (Instituția Prefectului, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului, Direcția de Sănătate Publică și Inspectoratul de Poliție Județean), fiind organizate acțiuni comune de control.

DSVSA Alba continuă să supravegheze operatorii din industria alimentară, contribuind la protejarea sănătății publice și la desfășurarea activităților în condiții de siguranță alimentară.

De asemenea, inspectorii vor continua activitățile de îndrumare și verificarea respectării cerințelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor la toate categoriile de unități.

