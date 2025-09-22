Echipa Volei Alba Blaj, victorie în meciul de pregătire, cu CSU Medicina Târgu Mureș. Programul meciurilor în septembrie-octombrie

Echipa Volei Alba Blaj a câștigat meciul e pregătire disputat cu nou-promovata CSU Medicina Târgu Mureș. Următoarele meciuri vor fi la Budapesta, iar în octombrie, pe Alba Blaj Arena.

Partida cu CSU Medicina Târgu Mureș s-a desfășurat, la sfârșitul săptămânii trecute, fără spectatori, în Alba Blaj Arena.

S-au jucat tot patru seturi, toate adjudecate de campioana României: 25-16, 25-19, 25-17, 25-18, transmit reprezentanții clubului.

Guillermo Naranjo Hernández a folosit tot lotul avut la dispoziție. Lipsește de la pregătiri Evilania Martinez, aflată la naționala Cubei.

Următoarele meciuri

La finalul acestei săptămâni, Volei Alba Blaj va participa, la Budapesta, la turneul de pregătire organizat de campioana Ungariei, Vasas Óbuda Budapesta.

Echipa din Blaj va întâlni, în ordine, Dresdner SC 1898 (vineri, ora 17:00), AO Thiras Santorini (sâmbătă, ora 16:00) și Vasas Óbuda Budapesta (duminică, ora 15:00).

Prima întâlnire cu suporterii blăjeni va avea loc săptămâna viitoare, când campioana României va organiza, în perioada 2-4 octombrie, în Alba Blaj Arena, Cupa Blajului 2025, un turneu de pregătire la care vor mai participa CSM București și Corona Brașov.

sursa foto: Volei Alba Blaj/ Facebook

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News