Electrocasnicele ar putea avea un indice de reparabilitate. O etichetă va arăta cât de ușor sau dificil pot fi reparate produsele

Electrocasnicele ar putea avea un indice de reparabilitate. Parlamentarii propun introducerea unui indice de reparabilitate pentru unele echipamente electrocasnice. Indicele va avea valori cuprinse între 0 și 10 și va arăta cât de ușor sau dificil poate fi reparat produsul electric sau electronic respectiv.

O propunere legislativă privind indicele de reparabilitate al echipamentelor electrice sau electronice a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere pe 17 decembrie. Potrivit inițiatorilor, un grup de parlamentari de la USR, în prezent, în România, o proporţie semnificativă a echipamentelor electrice şi electronice defecte este reparată la nivel naţional.

Electrocasnicele ar putea avea un indice de reparabilitate. Ce reprezintă

Indicele de reparabilitate reprezintă un scor simplu, cuprins între 0 și 10, care arată cât de ușor sau dificil poate fi reparat un produs electric sau electronic. Cu cât scorul este mai mare, cu atât produsul este mai ușor de reparat.

Acest indice va fi afișat vizibil pe produs, pe ambalaj și la punctul de vânzare, fie fizic, fie online, în apropierea prețului.

„Acest fapt implică obligaţia producătorilor şi furnizorilor de a pune la dispoziţia depanatorilor şi consumatorilor manualele de service, precum şi procedurile necesare pentru repararea sau recondiţionarea produselor comercializate. Repararea sau recondiţionarea unui produs electric ori electronic permite consumatorului să îl folosească din nou într-un interval de timp rezonabil.

În plus, consumatorul ar trebui să fie informat, încă din momentul achiziţiei, cu privire la gradul de reparabilitate al produsului - respectiv cât de uşor sau dificil poate fi reparat acesta.

Un indice privind potenţialul de reparare a unui produs electric sau electronic va permite consumatorului să cunoască dacă produsul său poate fi reparat, dacă este dificil sau uşor de reparat sau dacă nu poate fi reparat. Astfel, acesta va dispune de informaţiile necesare pentru a lua decizia de a cumpăra pe baza unui instrument simplu şi vizual”, au explicat inițiatorii, în expunerea de motive.

Care sunt produsele vizate

Într-o primă etapă, aplicarea indicelui va viza câteva categorii de produse pilot, precum:

maşini de spălat (inclusiv maşini de spălat rufe, maşini de spălat rufe cu uscător, uscătoare de rufe şi maşini de spălat vase),

televizoare,

echipamente frigorifice (frigidere, combine frigorifice, lăzi frigorifice),

centrale termice,

aparate de aer condiţionat, cu sau fără invertor,

aspiratoare,

maşini electrice de tuns iarba.

Aceste categorii vor servi drept bază de testare şi calibrare pentru sistemul de evaluare, urmând ca, ulterior, indicele de reparabilitate să fie extins treptat şi la alte tipuri de produse

electrice şi electronice.

Indicele va fi conceput astfel încât să poată fi aplicat, în mod generic, tuturor categoriilor de produse, în special celor care prezintă caracteristici tehnice similare celor din grupul pilot.

Potrivit parlamentarilor, scopul acestui sistem este de a oferi consumatorilor informaţii clare şi transparente privind durabilitatea şi uşurinţa de reparare a produselor pe care intenţionează să le achiziţioneze.

Electrocasnicele ar putea avea un indice de reparabilitate. Cum va arăta eticheta

Indicele de reparabilitate al unui produs va avea o valoare cuprinsă între 0 şi 10, unde o valoare mai mare indică un grad mai ridicat de reparabilitate al dispozitivului.

Pentru a facilita înţelegerea rapidă şi intuitivă a scorului, evaluarea va fi însoţită de un cod de culoare, care să pemită identificarea vizuală imediată a nivelului de reparabilitate.

Exemple de indici cu ataşare de culori:

Roşu aprins: între 0 şi 1,9

Portocaliu: între 2 şi 3,9

Galben: între 4 şi 5,9

Verde deschis: între 6 şi 7,9

Verde închis: între 8 şi 10

La momentul achiziţionării unui produs, cumpărătorul va avea dreptul de a solicita vânzătorului grila completă de evaluare utilizată pentru calcularea indicelui de reparabilitate.

Prin consultarea acesteia, cumpărătorul va putea cunoaşte performanţa produsului pentru fiecare dintre criteriile analizate şi va înţelege în detaliu punctele forte şi aspectele mai puţin favorabile ale dispozitivului.

Cum se va calcula indicele de reparabilitate

Indicele de reparabilitate urmează să fie calculat pe baza următorilor parametri:

o notă de la 1 la 10 pentru punerea la dispoziţie a documentaţiei tehnice şi a instrucţiunilor de utilizare şi de întreţinere de către producători, importatori sau achizitori intracomunitari către distribuitori, vânzători sau consumatori;

o notă de la 1 la 10 pentru caracterul demontabil al echipamentului: numărul etapelor de demontare pentru accesul uşor la componente, caracteristicile instrumentelor necesare şi ale elementelor de fixare ale componentelor;

o notă de la 1 la 10 pentru perioadele de disponibilitate pe piaţă a componentelor şi pentru termenele de livrare a acestora de către producători, importatori sau achizitori intracomunitari, după caz, către distribuitorii de componente, vânzători sau consumatori;

o notă de la 1 la 10 pentru uşurinţa cu care consumatorii sau tehnicienii pot accesa servicii de reparaţie şi informaţii de suport, incluzând disponibilitatea service-urilor specializate sau autorizate, existenţa unei reţele de service-uri pe plan local sau naţional, precum şi existenţa unor resurse de asistenţă oferite de producător, precum tutoriale, linii de suport, aplicaţii sau platfome online etc.;

o notă de la 1 la 10 pentru criteriile specifice categoriei de echipamente vizate.

Indicele de reparabilitate este obţinut prin adunarea celor cinci note obţinute pentru fiecare criteriu în parte şi apoi prin împărţirea numărului obţinut la cinci, pentru a obţine o notă medie, pe o scară de la unu la zece.

Amenzi prevăzute

Potrivit proiectului, producătorii şi reprezentanţii autorizaţi ai acestora, respectiv importatorii sau achizitorii intracomunitari, după caz, vor avea obligaţia să transmită distribuitorilor sau vânzătorilor în momentul livrării echipamentelor electrice sau electronice, în mod gratuit şi în format electronic, pentru fiecare model de echipament electric sau electronic introdus pe piaţă, următoarele informaţii:

indicele de reparabilitate;

parametrii utilizaţi pentru stabilirea indicelui de reparabilitate.

Nerespectarea acestor prevederi va constitui contravenție și se va sancționa cu amendă de la 10.000 la 50.000 de lei.

De asemenea, vânzătorii şi distribuitorii vor fi obligaţi să afişeze, în mod gratuit, indicele de reparabilitate şi parametrii pentru calcularea acestuia, puse la dispoziţie de producători sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora, în momentul introducerii la vânzare a acestora.

Nerespectarea acestor prevederi va constitui contravenție și se va sancționa cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei.

Proiectul mai prevede amenzi de la 10.000 la 50.000 de lei pentru nerespectarea metodei de calcul a indicelui de reparabilitate.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va face de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

