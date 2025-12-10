Elev de liceu din Alba, condamnat la închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Câte tranzacții au probat anchetatorii

Un elev de liceu care vindea droguri de sinteză consumatorilor din Ocna Mureș a fost condamnat recent de magistrații Tribunalului Alba. Din câte se pare acesta vindea droguri încă de când era în clasa a IX-a. Chiar dacă este tânăr, a recunoscut faptele, a colaborat cu anchetatorii, magistrații l-au condamnat la o pedeapsă de închisoare cu executare.

În data de 5 decembrie 2025, judecătorii Tribunalului au dat o decizie în acest caz. Este vorba despre un dosar clasic de trafic de droguri. Mai exact anchetatorii îl filează pe dealer, documentează tranzacțiile pe care acesta le face, iar la un moment dat, în cercul de consumatori este introdus un colaborator sub acoperire.

Situația a fost și mai simplă în acest caz, deoarece este vorba despre un tânăr, elev de liceu, fără foarte multă exeperiență. Mai mult de atât, tânărul a declarat anchetatorilor că a fost dependent de droguri de sinteză.

Dosarul a fost instrumentat de DIICOT Alba Iulia. Din câte se pare tânărul vindea droguri, încă de din 2021, de când era elev în clasa a IX-a.

115 tranzacții probate

Procurorii au putut proba 115 tranzacții făcute de acesta cu diverși consumatori de droguri din oraș, perioada perioada februarie 2021 28 martie 2024. De asemenea a fost prins la un moment dat și cu droguri pentru cosum propriu.

Acesta vindea 4-CMC. 4-Chloromethcathinone este o substanță psihoactivă de tip catinonă sintetică. Face parte din categoria etnobotanicelor. Structura ei este înrudită cu stimulente ca mefedrona. Mai pe scurt este un drog de sinteză, făcut în laboratoare clandestine. Este un drog care dă dependență la foarte ușor și care este relativ ieftin. Este cel mai des cunoscut pe strada sub numele de Cristal, sau sare.

Tânărul vindea gramul de drog cu suma de 100 de lei. Dar unor consumatori le dădea și gratis. Spre exemplu unei femei i-a oferit de aproximativ 30 de ori fără a-i cere nici un ban.

Unui alt tânăr i-a vândut de circa 50 de ori, cantități cuprinse între 1-2 grame, în total 100 de grame, cu prețul de 100 lei gramul (50 de acte materiale).

În total procurorii au documentat 115 tranzacții făcute de acesta.

Și-a recunoscut fapta și colaborat cu anchetatorii

Tânărul pus în fața faptelor a recunoscut acuzațiile aduse de procurori. Acesta este elev de liceu și din cauza problemelor cauzate de droguri a fost nevoit să repete o clasă.

”În raportul de evaluare rezultă că inculpatul nu a avut probleme comportamentale însemnate raportat la profesori sau colegi, manifestă sentimente de ruşine şi regret faţă de faptele comise.

De asemenea, evaluarea a relevat faptul că inculpatul are capacitate empatică, este hotărât să nu mai repete comportamentul infracţional şi are planuri pentru viitor finalizare studii, angajare. Instanţa constată că au fost identificaţi atât factori de risc în raport de comportamentul infracţional, cât şi factori protectivi, riscul de repetare a activităţii infracţionale identificat de consilierul de probaţiune fiind mediu”, au notat magistrații.

Totuși aceștia au optat pentru o pedeapsă cu executare.

Mai exact l-au condamnat pe acesta la doi ani şi 20 de zile de închisoare cu executare. Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

