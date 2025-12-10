Connect with us

Eveniment

Elev de liceu din Alba, condamnat la închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Câte tranzacții au probat anchetatorii

Publicat

acum O oră

Un elev de liceu care vindea droguri de sinteză consumatorilor din Ocna Mureș a fost condamnat recent de magistrații Tribunalului Alba. Din câte se pare acesta vindea droguri încă de când era în clasa a IX-a. Chiar dacă este tânăr, a recunoscut faptele, a colaborat cu anchetatorii,  magistrații l-au condamnat la o pedeapsă de închisoare cu executare. 

În data de 5 decembrie 2025, judecătorii Tribunalului au dat o decizie în acest caz. Este vorba despre un dosar clasic de trafic de droguri. Mai exact anchetatorii îl filează pe dealer, documentează tranzacțiile pe care acesta le face, iar la un moment dat, în cercul de consumatori este introdus un colaborator sub acoperire. 

Situația a fost și mai simplă în acest caz, deoarece este vorba despre un tânăr, elev de liceu, fără foarte multă exeperiență. Mai mult de atât, tânărul a declarat anchetatorilor că a fost dependent de droguri de sinteză.

Dosarul a fost instrumentat de DIICOT Alba Iulia. Din câte se pare tânărul vindea droguri, încă de din 2021, de când era elev în clasa a IX-a.

115 tranzacții probate

Procurorii au putut proba 115 tranzacții făcute de acesta cu diverși consumatori de droguri din oraș, perioada perioada februarie 2021 28 martie 2024. De asemenea a fost prins la un moment dat și cu droguri pentru cosum propriu.

Acesta vindea 4-CMC. 4-Chloromethcathinone este o substanță psihoactivă de tip catinonă sintetică. Face parte din categoria etnobotanicelor. Structura ei este înrudită cu stimulente ca mefedrona. Mai pe scurt este un drog de sinteză, făcut în laboratoare clandestine. Este un drog care dă dependență la foarte ușor și care este relativ ieftin. Este cel mai des cunoscut pe strada sub numele de Cristal, sau sare.

Tânărul vindea gramul de drog cu suma de 100 de lei. Dar unor consumatori le dădea și gratis. Spre exemplu unei femei i-a oferit de aproximativ 30 de ori fără a-i cere nici un ban.

Unui alt tânăr i-a vândut de circa 50 de ori, cantități cuprinse între 1-2 grame, în total 100 de grame, cu prețul de 100 lei gramul (50 de acte materiale).

În total procurorii au documentat 115 tranzacții făcute de acesta.

Și-a recunoscut fapta și colaborat cu anchetatorii

Tânărul pus în fața faptelor a recunoscut acuzațiile aduse de procurori. Acesta este elev de liceu și din cauza problemelor cauzate de droguri a fost nevoit să repete o clasă.

”În raportul de evaluare rezultă că inculpatul nu a avut probleme comportamentale însemnate raportat la profesori sau colegi, manifestă sentimente de ruşine şi regret faţă de faptele comise.

De asemenea, evaluarea a relevat faptul că inculpatul are capacitate empatică, este hotărât să nu mai repete comportamentul infracţional şi are planuri pentru viitor finalizare studii, angajare. Instanţa constată că au fost identificaţi atât factori de risc în raport de comportamentul infracţional, cât şi factori protectivi, riscul de repetare a activităţii infracţionale identificat de consilierul de probaţiune fiind mediu”, au notat magistrații.

Totuși aceștia au optat pentru o pedeapsă cu executare.

Mai exact l-au condamnat pe acesta la doi ani şi 20 de zile de închisoare cu executare. Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 40 de secunde

Primarul Sebeșului, Dorin Nistor, este pregătit să intre în cursa pentru conducerea PNL Alba: „Da, iau în calcul să candidez”
Evenimentacum 17 minute

CCR dezbate sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea pensiilor speciale
Evenimentacum O oră

Elev de liceu din Alba, condamnat la închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Câte tranzacții au probat anchetatorii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 22 de ore

Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Administrațieacum 22 de ore

FOTO: Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău, finalizată. Consiliul Județean Alba a recepționat lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 12 ore

Harta salariilor din România în 2025: Județul Alba urcă în topul județelor cu angajați mai bine plătiți. Cum se compară cu vecinii
Economieacum 14 ore

Primăria Sebeș a cumpărat terenul fostei fabrici Mobis. Explicațiile primarului Nistor: Ce vrea să facă acolo și cât a dat pe el
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 40 de secunde

Primarul Sebeșului, Dorin Nistor, este pregătit să intre în cursa pentru conducerea PNL Alba: „Da, iau în calcul să candidez”
Evenimentacum 19 ore

Când va decide PSD dacă mai rămâne sau nu la guvernare. Declarațiile lui Sorin Grindeanu
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Administrațieacum 2 zile

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Blajacum 2 zile

Diana Vereș de la Volei Alba Blaj a fost desemnată voleibalista anului 2025 în România
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Câmpeniacum 16 ore

Concert ”Colinde în Țara Moților” la Câmpeni în 16 decembrie. Artiști consacrați și grupuri tradiționale pe scena casei de cultură
Evenimentacum o zi

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – UAB. Votează Miss și Mister Popularitate Alba24
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum o săptămână

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum o săptămână

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 3 zile

Secretul unui somnul bun începe din intestin: Dușmanul ascuns care influențează odihna
Actualitateacum 6 zile

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 19 ore

A scăzut numărul burselor de merit și al celor sociale. Câți elevi nu mai primesc bani de la stat
Educațieacum 19 ore

VIDEO: Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete, la Alba Iulia. Ce provocare au primit elevii Liceului Sportiv
Mai mult din Educatie