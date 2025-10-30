Elevii se întorc la cursuri, luni, 3 noiembrie, după vacanța de o săptămână. Când va fi următoarea perioadă cu zile libere

Elevii se întorc luni, 3 noiembrie. la cursuri după vacanță de toamnă de o săptămână. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, următoarea vacanță va fi în perioada sărbătorilor de iarnă.

Elevii sunt în vacanța de toamnă în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie.

Urmează al doilea modul de cursuri, din 3 noiembrie până în 19 decembrie.

A doua vacanță din acest an școlar este cea de iarnă, în perioada 20 decembrie – 7 ianuarie.

Calendar an școlar 2025-2026

cursuri: de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025

vacanța de toamnă : de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025

: de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025 cursuri: de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2025

vacanța de iarnă : de sâmbătă, 20 decembrie, 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026

: de sâmbătă, 20 decembrie, 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026 cursuri: de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026 sau vineri, 13 februarie 2026 / vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare

vacanța de schi : o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare în perioada 9 februarie – 1 martie 2026 În Alba, vacanța de schi va fi în perioada 23 februarie – 1 martie. AICI, perioada vacanței pe județe

: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare în perioada 9 februarie – 1 martie 2026 cursuri: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare până vineri, 3 aprilie 2026 În Alba, cursurile încep din 2 martie

vacanța de primăvară : de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026

: de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026 cursuri: miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026

vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Programele ”Școala altfel” și ”Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ.

Pentru clasele a XII-a zi și a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie 2026.

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie 2026.

Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie 2026.

