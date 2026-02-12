Connect with us

UPDATE FOTO: ACCIDENT rutier la Sebeș. Un autoturism s-a răsturnat, în zona unui sens giratoriu

Publicat

acum 2 ore

Un accident rutier s-a produs joi seara, în jurul orei 21:45, la intrarea în municipiul Sebeș dinspre Lancrăm. Un autoturism s-a răsturnat, în zona unui sens giratoriu. 

Update, ora 22:35 - Potrivit IPJ Alba, în evenimentul rutier a fost implicat un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din localitatea Vorța, județul Hunedoara.

Acesta nu a putut fi testat la fața locului, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Update, ora 22:05 - Potrivit IPJ Alba, traficul rutier rutier este blocat în zona sensului giratoriu de la Kronospan, din cauza unui eveniment rutier.

Potrivit ISU ALba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în municipiul Sebes, în zona sens giratoriu Kronospan.

Este vorba despre un autoturism răsturnat, fără persoane încarcerate.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

foto: ISU Alba, IPJ Alba

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

  1. Petru

    joi, 12.02.2026 at 22:10

    Felicitări. Parcă cineva se lăuda că asemenea fapte au scăzut. Teoretic poate

