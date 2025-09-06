Connect with us

Educație

Evaluare Națională 2026. Probele vor începe în 22 iunie. CALENDARUL oficial al examenului. Noutăți pentru elevii de gimnaziu

Publicat

acum 24 de secunde

Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a VIII-a vor susține probele în perioada 22-26 iunie. Calendarul examenului a fost publicat în Monitorul Oficial.

În anul școlar 2025-2026, elevii de clasa a VIII-a vor termina cursurile în 12 iunie. Aceștia vor fi înscriși la examen de către secretariatele școlilor, automat, în perioada  10-12 iunie.

Elevii vor avea o zi liberă între cele două probe: Română și Matematică, potrivit edupedu.ro

Aceștia vor avea dreptul să-și vadă lucrările corectate, înainte să depună contestații.

Evaluare Națională 2026. Calendar oficial

  • 10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională
  • 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
  • 24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă
  • 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)
  • 2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
  • 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Evaluare Națională 2026. Calendar simulare examen

Elevii de clasa a VIII-a vor participa la sesiunea de simulare a examenului, în luna martie:

  • 16 martie 2026 Limba și literatura română — probă scrisă
  • 17 martie 2026 Matematică — probă scrisă
  • 18 martie 2026 Limba și literatura maternă — probă scrisă
  • 30 martie 2026 Comunicarea rezultatelor

Calendar an școlar 2025-2026

Anul școlar 2025-2026 are 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2025-2026 încep în 8 septembrie 2025.

  • cursuri: de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025
  • vacanță: de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025
  • cursuri: de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2025
  • vacanța de iarnă: de sâmbătă, 20 decembrie, 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026
  • cursuri: de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026 sau vineri, 13 februarie 2026 / vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare
  • vacanța de schi: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare în perioada 9 februarie – 1 martie 2026
    • În Alba, vacanța de schi va fi în perioada 23 februarie – 1 martie

  • cursuri: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare până vineri, 3 aprilie 2026
    • În Alba, cursurile încep din 2 martie
  • de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026
  • cursuri: miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026
  • vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Calendar an școlar 2025-2026. Școala altfel și Săptămâna verde

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025-3 aprilie 2026, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie 2026.

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie 2026.

Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie 2026.

Pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 24 de secunde

Evaluare Națională 2026. Probele vor începe în 22 iunie. CALENDARUL oficial al examenului. Noutăți pentru elevii de gimnaziu
Evenimentacum 40 de minute

FOTO: Sportivii CS Unirea Alba Iulia, pe podium la Cupa Sibiului la box. Premiile obținute
Evenimentacum O oră

VIDEO: Cum se fac coșurile împletite din răchită. Meseria păstrată de generații, la Cetatea de Baltă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 ore

VIDEO Centru de colectare cu aport voluntar la Alba Iulia. Când vor putea fi duse gratuit deșeuri pe platforma aflată în amenajare
Administrațieacum 2 zile

Gabriel Pleșa: Proiectele de mobilitate urbană din Alba Iulia au adus ”mai multă siguranță”. Problemele din trafic rămân
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 ore

VIDEO: S-a deschis Târgul Apulum Agraria la Alba Iulia. Produse tradiționale, legume și fructe de sezon. Care este oferta
Ratele românilor vor crește
Economieacum o zi

Ce așteptări financiare au absolvenții care intră pe piața muncii. Salariile cerute în marile orașe vs media națională
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 4 zile

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 5 zile

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 40 de minute

FOTO: Sportivii CS Unirea Alba Iulia, pe podium la Cupa Sibiului la box. Premiile obținute
Aiudacum o zi

Sute de alergători la Aiud Green Run by DP World 2025. Cursa empatiei și solidarității, pentru sprijinirea spitalului municipal
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

VIDEO: Cum se fac coșurile împletite din răchită. Meseria păstrată de generații, la Cetatea de Baltă
Evenimentacum 4 ore

VIDEO: Șapte zile până când la Alba Iulia se va înregistra un record mondial: 10.000 de oameni la ”Masa Care Unește”. DETALII
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 7 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum o săptămână

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 2 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 24 de secunde

Evaluare Națională 2026. Probele vor începe în 22 iunie. CALENDARUL oficial al examenului. Noutăți pentru elevii de gimnaziu
Educațieacum o zi

Început de an școlar la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. 169 de elevi intră în clasa a IX-a
Mai mult din Educatie