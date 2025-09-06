Evaluare Națională 2026. Probele vor începe în 22 iunie. CALENDARUL oficial al examenului. Noutăți pentru elevii de gimnaziu

Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a VIII-a vor susține probele în perioada 22-26 iunie. Calendarul examenului a fost publicat în Monitorul Oficial.

În anul școlar 2025-2026, elevii de clasa a VIII-a vor termina cursurile în 12 iunie. Aceștia vor fi înscriși la examen de către secretariatele școlilor, automat, în perioada 10-12 iunie.

Elevii vor avea o zi liberă între cele două probe: Română și Matematică, potrivit edupedu.ro

Aceștia vor avea dreptul să-și vadă lucrările corectate, înainte să depună contestații.

Evaluare Națională 2026. Calendar oficial

10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională

12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Evaluare Națională 2026. Calendar simulare examen

Elevii de clasa a VIII-a vor participa la sesiunea de simulare a examenului, în luna martie:

16 martie 2026 Limba și literatura română — probă scrisă

17 martie 2026 Matematică — probă scrisă

18 martie 2026 Limba și literatura maternă — probă scrisă

30 martie 2026 Comunicarea rezultatelor

Calendar an școlar 2025-2026

Anul școlar 2025-2026 are 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2025-2026 încep în 8 septembrie 2025.

cursuri: de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025

vacanță: de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025

cursuri: de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2025

vacanța de iarnă: de sâmbătă, 20 decembrie, 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026

cursuri: de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026 sau vineri, 13 februarie 2026 / vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare

vacanța de schi: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare în perioada 9 februarie – 1 martie 2026 În Alba , vacanța de schi va fi în perioada 23 februarie – 1 martie



cursuri: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare până vineri, 3 aprilie 2026 În Alba, cursurile încep din 2 martie

de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026

cursuri: miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026

vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Calendar an școlar 2025-2026. Școala altfel și Săptămâna verde

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025-3 aprilie 2026, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie 2026.

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie 2026.

Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie 2026.

Pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

